이미지 확대 전세버스에도 월평균 25만원 유가보조금 지급 국토교통부가 16일부터 전세버스에 경유 유가 보조금 지급을 시작했다. 차량 한 대당 월 25만원 수준이다. 사진은 이날 경기 과천시 서울대공원 주차장에 주차된 전세버스 모습.

이지훈 기자

2026-07-17 B3면

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국토교통부가 16일부터 전세버스에 경유 유가 보조금 지급을 시작했다. 차량 한 대당 월 25만원 수준이다. 사진은 이날 경기 과천시 서울대공원 주차장에 주차된 전세버스 모습.이지훈 기자