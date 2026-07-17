경제 전세버스에도 월평균 25만원 유가보조금 지급 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/17/20260717031002 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-17 01:05 입력 2026-07-17 01:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 전세버스에도 월평균 25만원 유가보조금 지급 국토교통부가 16일부터 전세버스에 경유 유가 보조금 지급을 시작했다. 차량 한 대당 월 25만원 수준이다. 사진은 이날 경기 과천시 서울대공원 주차장에 주차된 전세버스 모습.이지훈 기자 국토교통부가 16일부터 전세버스에 경유 유가 보조금 지급을 시작했다. 차량 한 대당 월 25만원 수준이다. 사진은 이날 경기 과천시 서울대공원 주차장에 주차된 전세버스 모습. 이지훈 기자 2026-07-17 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지