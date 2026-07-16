경제 반갑다 캐릭터야 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/16/20260716500152 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-16 15:35 입력 2026-07-16 15:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026 및 보드게임콘 2026’를 찾은 관람객들이 전시장을 둘러보고 있다. 2026.7.16. 도준석 전문기자 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026 및 보드게임콘 2026’를 찾은 관람객들이 전시장을 관람하고 있다. 2026.7.16. 도준석 전문기자 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 개최된 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스