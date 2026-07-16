김포파주인삼농협, 추석 맞아 ‘6년근 홍삼 선물세트 특별 기획전’ 진행

세줄 요약 추석 맞아 6년근 홍삼 선물세트 기획전 진행

국내산 인삼 원료로 최대 57% 할인 제공

연령·기호별 맞춤형 상품군으로 구성

이미지 확대 김포파주인삼농협 홍삼 제품 (출처= 김포파주인삼농협)

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민족 최대의 명절 한가위를 앞두고 김포파주인삼농협이 명절 선물용 홍삼 제품군을 합리적인 가격에 선보이는 ‘6년근 홍삼 추석선물 특별 기획전’을 진행한다고 밝혔다.이번 기획전에서는 김포파주인삼농협 조합원들이 직접 재배한 100% 국내산 6년근 인삼으로 만든 주요 홍삼 제품들을 최대 57% 할인된 가격에 제공한다. 특히 소비자가 선물 받는 대상의 연령과 기호에 맞춰 선택할 수 있도록 다채로운 맞춤형 상품군 구성을 내세웠다.부모님이나 고마운 지인에게 전달하기 적합한 대표 상품으로는 인삼 본연의 진한 맛을 담아낸 ▲‘6년근 순수홍삼액(70ml x 30포)’이 25% 할인된 가격에 제공되며, ▲‘6년근 홍삼농축액(120g)’ 역시 20% 할인가에 판매된다. 이와 함께 환절기 건강관리에 유용한 ▲‘도라지홍삼(50ml x 60포)’은 37% 할인 혜택이 적용된다.귀성길 바쁜 장거리 이동 중에도 틈틈이 활력을 채울 수 있는 ▲‘홍삼정 에너진스틱(10ml x 30포, 32% 할인)’은 직장인과 친지들을 위한 센스 있는 명절 선물로 평가받는다. 어린 조카나 손주들의 건강을 위한 ▲‘디노튼튼어린이홍삼(50ml x 36포)’은 무려 57%의 파격 할인이 적용되어 가계 부담을 낮췄다.김포파주인삼농협 관계자는 “한가위를 맞아 실속과 품격을 겸비한 명절선물 기획전을 마련했다”며 “6년근 국내산 홍삼을 통해 모두에게 만족감을 주는 추석선물이 되길 원한다”고 말했다.양승현 리포터