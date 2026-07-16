김포파주인삼농협, 추석 맞아 ‘6년근 홍삼 선물세트 특별 기획전’ 진행
수정 2026-07-16 14:59
입력 2026-07-16 14:54
세줄 요약
- 추석 맞아 6년근 홍삼 선물세트 기획전 진행
- 국내산 인삼 원료로 최대 57% 할인 제공
- 연령·기호별 맞춤형 상품군으로 구성
민족 최대의 명절 한가위를 앞두고 김포파주인삼농협이 명절 선물용 홍삼 제품군을 합리적인 가격에 선보이는 ‘6년근 홍삼 추석선물 특별 기획전’을 진행한다고 밝혔다.
이번 기획전에서는 김포파주인삼농협 조합원들이 직접 재배한 100% 국내산 6년근 인삼으로 만든 주요 홍삼 제품들을 최대 57% 할인된 가격에 제공한다. 특히 소비자가 선물 받는 대상의 연령과 기호에 맞춰 선택할 수 있도록 다채로운 맞춤형 상품군 구성을 내세웠다.
부모님이나 고마운 지인에게 전달하기 적합한 대표 상품으로는 인삼 본연의 진한 맛을 담아낸 ▲‘6년근 순수홍삼액(70ml x 30포)’이 25% 할인된 가격에 제공되며, ▲‘6년근 홍삼농축액(120g)’ 역시 20% 할인가에 판매된다. 이와 함께 환절기 건강관리에 유용한 ▲‘도라지홍삼(50ml x 60포)’은 37% 할인 혜택이 적용된다.
귀성길 바쁜 장거리 이동 중에도 틈틈이 활력을 채울 수 있는 ▲‘홍삼정 에너진스틱(10ml x 30포, 32% 할인)’은 직장인과 친지들을 위한 센스 있는 명절 선물로 평가받는다. 어린 조카나 손주들의 건강을 위한 ▲‘디노튼튼어린이홍삼(50ml x 36포)’은 무려 57%의 파격 할인이 적용되어 가계 부담을 낮췄다.
김포파주인삼농협 관계자는 “한가위를 맞아 실속과 품격을 겸비한 명절선물 기획전을 마련했다”며 “6년근 국내산 홍삼을 통해 모두에게 만족감을 주는 추석선물이 되길 원한다”고 말했다.
양승현 리포터
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