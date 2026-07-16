우유 시장도 ‘양극화’ 뚜렷… 가격과 품질 사이 ‘가치소비’ 확산

세줄 요약 수입 멸균유와 국산 신선유의 양극화

가격보다 품질·안전성 따지는 가치소비

콜드체인·위생관리·검증체계 부각

이미지 확대 (사진=우유자조금관리위원회 제공)

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최근 유통업계 전반에 걸쳐 최저가 실속형 상품과 고품질 프리미엄 상품을 동시에 찾는 ‘소비 양극화’ 현상이 뚜렷해지는 가운데, 우유 시장에서도 이와 유사한 소비 흐름이 관측되고 있다. 장기 보관과 가성비가 강점인 수입산 멸균우유와 신선도 및 체계적인 위생관리를 앞세운 국산 신선우유가 각기 다른 소비층을 형성하며 시장을 양분하는 양상이다.업계 전문가들은 이 같은 현상을 단순한 가격 경쟁의 구도로만 보지 않는다. 수입산 멸균우유는 보관의 편의성과 합리적인 가격대를 고려한 실용적 선택인 반면, 국산 신선우유는 원유 본연의 맛과 신선함, 그리고 투명한 품질 관리 시스템을 우선시하는 신뢰 기반의 선택이라는 분석이다. 즉, 소비자들이 단순히 가격표만 보고 제품을 구매하기보다 제품이 지닌 본질적인 가치를 종합적으로 따지는 ‘가치소비’를 지향하고 있다는 해석이 나온다.특히 우유는 가공 방식과 유통 경로에 따라 영양소 유지와 신선도 측면에서 차이가 발생하는 만큼 소비자들의 선택 기준도 점차 세분화되는 추세다. 장기 보관이 용이한 제품군에 대한 수요가 유지되는 한편, 매일 마시는 식품의 안전성과 신뢰도를 중요하게 여기는 소비자들이 국산 신선우유를 지속해서 선택하는 경향도 확연하다.최근 해외 원유 생산지 및 제조 공정의 위생·품질 관리와 관련된 이슈들이 간헐적으로 부각되면서, 먹거리 안전에 민감한 국내 소비자들 사이에서 식품 품질 관리 체계의 중요성이 한층 더 환기되고 있다. 소비자가 생산 과정을 직접 눈으로 확인하기 어려운 수입 식품의 특성상, 원료의 출처와 현지 검증 시스템, 수입 통관 단계에서의 안전성 검사 여부가 핵심적인 구매 기준으로 떠오르고 있기 때문이다.유업계의 한 관계자는 “최근 소비자들은 단순히 저렴한 제품을 선택하기보다 어떤 원료를 사용했고 어떤 관리 체계를 거쳐 생산됐는지까지 함께 살펴보는 경향이 강해지고 있다”며 “우유 역시 가격 경쟁을 넘어 품질과 안전성, 신뢰도를 중요하게 생각하는 가치소비가 확산되고 있다. 특히 국산 신선우유는 착유 후 2~3일 내 유통되고 전 과정이 콜드체인 시스템으로 관리돼 원유 본연의 신선함과 영양을 유지할 수 있다는 점에서 가치소비를 중시하는 소비자들에게 경쟁력을 갖추고 있다”고 말했다.양승현 리포터