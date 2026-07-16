네이처가든, 여름철 건강관리 위한 이너케어 신제품 2종 출시

세줄 요약 여름철 식습관 관리용 이너케어 신제품 2종 출시

올리브오일 캡슐Q, 유기농 냉압착 원료 적용

브로멜라인 효소, 파인애플 원료와 부원료 구성

이미지 확대 (사진=네이처가든 제공)

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건강식품 전문기업 ㈜네이처가든이 여름철 식습관 및 건강관리를 돕는 신제품 ‘엑스트라 버진 올리브오일 식물성 캡슐Q’와 ‘브로멜라인 파인애플 효소’를 출시했다고 밝혔다.여름철은 무더위와 잦은 외식 등으로 균형 잡힌 식생활을 유지하기 어려워지는 시기다. 이에 따라 일상에서 간편하게 실천할 수 있는 건강 관리법과 함께, 개인의 라이프스타일에 맞춰 아침 공복이나 식사 직후 등 적절한 시점에 섭취할 수 있는 식품에 대한 관심이 높아지고 있다.네이처가든은 이러한 소비자들의 라이프스타일을 반영해 스페인산 올리브오일과 파인애플 원료를 활용한 신제품 2종을 선보였다.‘엑스트라 버진 올리브오일 식물성 캡슐Q’는 스페인산 유기농 엑스트라 버진 올리브오일을 캡슐 형태로 담은 제품이다. EU 유기농 인증을 받은 원료를 사용했으며, 열을 가하지 않고 압력으로 추출하는 냉압착 방식으로 제조한 올리브오일을 적용했다. 또한 원료부터 캡슐까지 식물성 소재로 구성했으며, 한 박스당 30캡슐이 담겼다.함께 출시한 ‘브로멜라인 파인애플 효소’는 스틱형 효소 제품으로, 육류와 고칼로리 식품 등을 자주 섭취하는 소비자의 식습관을 고려해 개발됐다. 1포당 80만 고역가 수치를 함유했으며, 글로벌 과일 전문기업 DOLE사의 파인애플 원료를 사용했다. 여기에 7가지 부원료를 더했으며, 한 박스당 30포로 구성해 휴대성과 섭취 편의성을 높였다.회사 측은 이번 신제품이 원료의 품질과 간편한 섭취 방식을 중시하는 최근 건강관리 트렌드를 반영해 기획됐다고 설명했다. 또한 일상 속에서 손쉽게 실천할 수 있는 건강 루틴을 제안하는 데 초점을 맞췄다고 덧붙였다.네이처가든 관계자는 “최근 소비자들은 건강식품을 선택할 때 원료의 품질과 함께 꾸준히 섭취할 수 있는 편의성을 중요하게 고려하고 있다”며 “이번 신제품이 바쁜 일상 속에서 자신만의 건강관리 습관을 만들어가는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.한편, 네이처가든의 ‘엑스트라 버진 올리브오일 식물성 캡슐Q’와 ‘브로멜라인 파인애플 효소’는 네이처가든 공식 온라인몰과 네이버 스마트스토어 등에서 만나볼 수 있다.양승현 리포터