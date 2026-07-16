경제 롯데월드 아쿠아리움 ‘물빛 정원’ 오늘 오픈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/16/20260716031009 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-16 00:13 입력 2026-07-16 00:13 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 롯데월드 아쿠아리움 ‘물빛 정원’ 오늘 오픈 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움의 신규 전시 공간인 ‘아쿠아 갤러리 : 물빛정원’에서 모델들이 15일 포즈를 취하고 있다. 16일 공개되는 물빛정원은 다양한 형태의 수조와 3800여 마리의 소형 담수어로 꾸며졌다.도준석 전문기자 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움의 신규 전시 공간인 ‘아쿠아 갤러리 : 물빛정원’에서 모델들이 15일 포즈를 취하고 있다. 16일 공개되는 물빛정원은 다양한 형태의 수조와 3800여 마리의 소형 담수어로 꾸며졌다. 도준석 전문기자 2026-07-16 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지