이미지 확대 롯데월드 아쿠아리움 ‘물빛 정원’ 오늘 오픈 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움의 신규 전시 공간인 ‘아쿠아 갤러리 : 물빛정원’에서 모델들이 15일 포즈를 취하고 있다. 16일 공개되는 물빛정원은 다양한 형태의 수조와 3800여 마리의 소형 담수어로 꾸며졌다.

도준석 전문기자

2026-07-16 B3면

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서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움의 신규 전시 공간인 ‘아쿠아 갤러리 : 물빛정원’에서 모델들이 15일 포즈를 취하고 있다. 16일 공개되는 물빛정원은 다양한 형태의 수조와 3800여 마리의 소형 담수어로 꾸며졌다.도준석 전문기자