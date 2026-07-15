씨드비, ‘씨드비 물염색’ 모델로 가수 김용빈 발탁

세줄 요약 씨드비, 물염색 모델로 김용빈 발탁

미스터트롯3 우승 후 브랜드 협업 진행

비건 새치 염색 제품·이벤트 동시 강화

이미지 확대 (사진=씨드비 제공)

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코스메틱 브랜드 씨드비(SEEDBEE)가 대표 제품인 ‘씨드비 물염색’의 모델로 가수 김용빈을 발탁했다고 밝혔다. 회사는 이번 모델 발탁을 계기로 브랜드 콘텐츠를 선보이고 관련 프로모션을 함께 운영할 계획이다.김용빈은 TV 프로그램 ‘미스터트롯3’ 우승 이후 다양한 활동을 이어가고 있으며, 이번에는 씨드비 물염색 모델로 브랜드와 함께하게 됐다.김용빈은 어린 시절 할머니가 운영하던 미용실에서 생활하며 염색약 특유의 냄새를 자주 접했던 경험이 있다고 밝혔다. 그는 씨드비 물염색을 사용한 뒤 “어릴 적 미용실에서 맡던 독한 냄새와 달리 은은한 향이 인상적이었다”고 말했다.씨드비 물염색은 물만 혼합해 사용하는 비건 새치 염색 제품이다. 기존 화학 2제를 사용하는 염색 방식과 다른 방식으로 사용할 수 있도록 구성됐으며, 암모니아 냄새를 줄인 제품이다.씨드비는 모델 발탁을 기념한 이벤트도 마련했다. 오는 7월 13일부터 씨드비 물염색 3회분 제품을 구매한 고객에게는 김용빈 포토카드 4종 가운데 1종을 랜덤으로 제공한다. 이벤트는 한정 수량으로 진행된다.씨드비 관계자는 “김용빈과 함께 다양한 브랜드 콘텐츠를 선보일 예정”이라며 “이번 모델 활동을 계기로 소비자들과 소통할 수 있는 기회를 이어갈 계획”이라고 말했다.이번 모델 발탁은 씨드비 물염색 브랜드 활동의 일환으로 진행됐다. 회사는 향후 김용빈과 함께 다양한 콘텐츠를 통해 브랜드를 소개하고 소비자 접점을 확대해 나갈 예정이다.한편, 씨드비는 대표 제품인 ‘씨드비 물염색’을 중심으로 브랜드 활동을 이어가고 있으며, 이번 김용빈 모델 발탁을 계기로 다양한 콘텐츠와 소비자 이벤트를 순차적으로 선보일 계획이다.양승현 리포터