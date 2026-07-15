“중동 찍고 일본까지”…글램팜, 日 상장사 세키도(SEKIDO)와 손잡고 해외 시장 공략 가속

세줄 요약 일본 세키도와 3년 총판 계약 체결

야마다뎅키·빅카메라 등 유통망 공략

중동 이어 일본 진출로 글로벌 확장

이미지 확대 (사진=글램팜 제공)

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프리미엄 헤어디바이스 브랜드 글램팜(Glampalm)이 일본 시장 진출에 본격 나서며, K-뷰티 헤어 디바이스 대표 브랜드로서의 존재감을 공고히 하고 있다.글램팜을 운영하는 ㈜언일전자는 최근 일본 뷰티 유통 전문기업 세키도(SEKIDO)와 3년간 총판 계약을 체결하고, 일본 프리미엄 헤어 디바이스 시장 공략에 본격 나선다. 전 세계적으로 거세게 불고 있는 K-뷰티 열풍이 스킨케어를 넘어 헤어 디바이스 영역으로 빠르게 확산되는 가운데, 일본 내 프리미엄 뷰티 디바이스 수요가 높아지는 흐름에 맞춰 이번 계약을 전략적으로 추진했다.유통 채널 측면에서는 야마다뎅키, 빅카메라 등 일본 주요 가전 양판점과 돈키호테 등 버티컬 스토어 입점을 통해 B2C 시장에 진출하고, 주요 백화점 팝업 스토어 운영을 통해 일본 프리미엄 헤어 디바이스 시장을 공략할 계획이다. 제품력과 프리미엄 가치로 품질에 엄격한 일본 소비자들을 공략한다는 전략이다.제품 전략 측면에서도 주목할 만하다. 국내 미용실 점유율 약 95%를 자랑하는 스테디셀러 ‘글램뮤즈 터치 플랫(GP201T)’을 필두로, 봉고데기 ‘글램뮤즈 컬링 아이롱(GP628)’ 등 베스트셀러 중심의 전략적 라인업을 운영하며 일본 소비자 공략에 나선다. 글램팜만의 독보적인 기술력과 고급스러운 디자인으로 품질에 엄격한 일본 소비자들을 설득해 나간다는 전략이다.본격적인 판매 채널 확대를 위한 일본 총판 계약을 맺은 세키도는 10년 이상 축적된 K-뷰티 유통 노하우를 보유하고 있다. 메디테라피(MEDITHERAPHY)와 메디필 등 국내 주요 K-뷰티 브랜드의 일본 총판을 성공적으로 운영하며 전국 단위의 강력한 유통망을 구축해 왔다.언일전자 관계자는 “일본 소비자들은 제품의 기술력과 디자인에 대한 눈높이가 세계 어느 시장보다 높다”며 “글램팜만의 독보적인 기술력과 고급스러운 디자인으로 일본 소비자들을 직접 설득해 나가겠다”고 밝혔다.글램팜은 2008년 런칭한 프리미엄 헤어디바이스 브랜드다. 비타민C 함유 특허 세라믹 발열판, 틸팅 쿠션, 자동 슬립모드, 프리볼트 등 사용자 중심 기술을 집약한 제품을 선보이며, 브랜드 전문성과 차별성을 강화하고 있다.올해는 중동 최대 뷰티 플랫폼 부티카(Boutiqaat)와의 계약 체결을 통한 GCC 6개국 진출에 이어 일본 시장까지 신규 개척하며 글로벌 프리미엄 헤어디바이스 브랜드로의 도약에 속도를 내고 있다.양승현 리포터