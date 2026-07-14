경제 [포토] ‘이란 재봉쇄에 급등’ 국제유가 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/14/20260714800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-14 14:29 입력 2026-07-14 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 국제유가, 이란 재봉쇄에 급등도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개한다고 밝히면서 13일(현지시간) 국제 유가가 10% 가까이 급등했다. 이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 선물 종가는 배럴당 83.30달러로, 전 거래일 대비 9.6% 급등했다. 사진은 14일 서울 서초구 만남의광장 주유소 모습. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 기름값, 다시 오르나도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개한다고 밝히면서 13일(현지시간) 국제 유가가 10% 가까이 급등했다. 이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 선물 종가는 배럴당 83.30달러로, 전 거래일 대비 9.6% 급등했다. 사진은 14일 서울 서초구 만남의광장 주유소 모습. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 기름값, 다시 오르나도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개한다고 밝히면서 13일(현지시간) 국제 유가가 10% 가까이 급등했다. 이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 선물 종가는 배럴당 83.30달러로, 전 거래일 대비 9.6% 급등했다. 사진은 14일 서울 서초구 만남의광장 주유소 모습. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 국제유가, 이란 재봉쇄에 급등도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개한다고 밝히면서 13일(현지시간) 국제 유가가 10% 가까이 급등했다. 이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 선물 종가는 배럴당 83.30달러로, 전 거래일 대비 9.6% 급등했다. 사진은 14일 서울 서초구 만남의광장 주유소 모습. 2026.7.14 연합뉴스 도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개한다고 밝히면서 13일(현지시간) 국제 유가가 10% 가까이 급등했다. 이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 선물 종가는 배럴당 83.30달러로, 전 거래일 대비 9.6% 급등했다.사진은 14일 서울 서초구 만남의광장 주유소 모습.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트럼프 대통령의 대이란 해상 봉쇄 발표로 유가는 어떻게 변했나? 급등 급락