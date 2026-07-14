반다이남코코리아, 스토어 새단장 1주년 기념 첫돌 축하 행사 선보여

세줄 요약 용산 스토어 리뉴얼 1주년 기념 행사 진행

첫돌 돌잔치·퀴즈·캐릭터 돌잡이로 현장 주목

포토존·SNS·구매 혜택 등 26일까지 운영

이미지 확대 (사진=반다이남코코리아 제공)

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반다이남코코리아가 서울 용산 아이파크몰에 위치한 ‘반다이남코코리아 스토어’의 리뉴얼 오픈 1주년을 맞아 다채로운 고객 참여형 이벤트를 개최한다고 밝혔다.그 시작으로 지난 12일에는 매장 현장에서 특별한 돌잔치 행사가 진행됐다. 스토어와 같은 시기에 태어나 최근 첫돌을 맞이한 아기를 초청해 진행한 이날 행사 현장에서는 반다이남코의 대표 캐릭터 상품을 활용한 이색 돌잡이와 방문객 대상 퀴즈 이벤트 등이 마련돼 현장을 찾은 고객들의 주목을 받았다.1주년을 기념하는 테마 공간과 프로모션은 오는 26일까지 이어진다. 매장 앞 이벤트 공간에는 전통 돌상 등을 모티브로 한 포토존이 설치됐으며, 방문객들은 무료로 기념사진을 촬영하고 이를 현장에서 즉석 인화할 수 있다.구매 고객과 소셜네트워크서비스(SNS) 이용자를 위한 혜택도 제공된다. 현장에서 SNS 인증샷 해시태그 이벤트에 참여하거나 매장에서 1만 원 이상 제품을 구매한 고객에게는 반다이남코의 주요 IP가 디자인된 한정판 부채를 선착순으로 증정한다. 아울러 매장 내 ‘가샤폰 반다이 오피셜 샵’에서는 캡슐 장난감 중 ‘HAPPY BIRTHDAY’ 문구가 적힌 행운 캡슐을 뽑은 고객에게 전용 가샤폰 보관함을 경품 소진 시까지 증정할 예정이다.반다이남코코리아 관계자는 “리뉴얼 오픈 1주년인 15일에는 고객들을 위한 깜짝 이벤트를 준비하고 있으며, 자세한 내용은 당일 공개할 예정”이라며 “26일까지 운영되는 팝업과 포토존, 다양한 참여형 이벤트에도 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.양승현 리포터