㈜튼튼한거북이, 광진구치매안심센터서 ‘어르신 인지 결합 운동 교실’ 운영

세줄 요약 광진구치매안심센터와 인지 결합 운동 교실 운영

치매 진단 어르신 대상, 주 2회 8주간 진행

근력·인지 과제 결합, 자립성과 활력 유지 목표

이미지 확대 강사의 지도 아래 치매안심센터 어르신들이 단체운동 프로그램에 참여하고 있는 모습. 사진=(주)튼튼한거북이 제공

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㈜튼튼한거북이가 광진구치매안심센터와 손잡고 치매 진단을 받은 지역 어르신들을 위한 ‘인지 결합 운동 교실’을 본격적으로 운영한다고 밝혔다. 이번 프로그램은 지난 6월 22일 첫 수업을 시작으로 주 2회씩, 총 8주에 걸쳐 진행된다.이번 운동 교실은 참가 어르신들의 신체 기능 저하를 예방하고 인지 활동을 촉진해, 규칙적인 신체 활동을 바탕으로 일상생활의 자립성과 활력을 유지할 수 있도록 돕고자 마련됐다.매회 1시간 동안 진행되는 수업은 근력 운동과 인지 운동을 결합한 복합 프로그램으로 구성됐다. 단순한 신체 활동을 넘어 다양한 인지 과제를 함께 수행하는 인지 결합형 운동을 통해 신체 및 인지 기능에 긍정적인 변화를 이끌어내는 데 초점을 맞췄다.특히 이번 프로그램은 운동 참여에 그치지 않고 프로그램 참여 전·후 평가를 실시해 참여자의 신체 및 인지 관련 지표 변화를 확인할 예정이다. 튼튼한거북이는 첫 수업에 앞서 참여 어르신들의 건강 상태 등을 확인하고 사전 측정을 실시했으며, 8주간의 프로그램 종료 후 사후 측정을 통해 프로그램 참여 전·후의 변화를 살펴볼 계획이다.최진석 튼튼한거북이 대표는 “지난 22일 첫 수업에서 어르신들이 높은 집중도와 호응을 보여주셨다”며 “광진구치매안심센터와 긴밀히 협력해 참여 어르신들이 안전한 환경에서 즐겁게 운동하고, 인지·신체 기능 유지와 건강한 일상생활에 긍정적인 도움을 받을 수 있도록 남은 기간 최선을 다하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터