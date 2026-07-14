오아, 소형가전 넘어 종합 라이프스타일 기업으로… D2C 기획력 앞세워 사업 다각화 속도

세줄 요약 소형가전 넘어 종합 라이프스타일 기업 전환

데이터 기반 D2C 기획력으로 제품 출시 가속

해외 진출·주주환원 병행하며 성장 기반 강화

이미지 확대 (사진=오아 제공)

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오아가 소형가전을 넘어 건강기능식품까지 아우르는 종합 라이프스타일 기업으로 사업 영역을 넓혀가고 있다고 밝혔다.오아는 자체 브랜드 ‘오아(OA)’와 ‘보아르(Voar)’, 건강기능식품 브랜드 ‘삼대오백’을 중심으로 생활가전, 계절가전, 주방가전, 헬스가전 등 약 700 종에 이르는 제품을 기획 유통하고 있다. 특히 네이버, 쿠팡, 카카오 등 주요 온라인 플랫폼의 소비 데이터를 자체 분석해 트렌드에 맞는 제품을 빠르게 기획·출시하는 D2C(Direct to Consumer) 역량이 강점으로 꼽힌다. 기획부터 디자인, 마케팅, 판매 운영까지 전 과정을 내재화한 것이 특징이다.이 같은 기획력을 바탕으로 오아의 매출 구조도 변화하고 있다. 설립 초기 계절가전 비중이 컸던 매출 구성이 최근에는 생활가전·주방가전 등으로 다변화되며 안정적인 매출 기반을 갖춰가고 있다는 평가다. 아울러 건강푸드 부문 매출 비중은 2022년 약 10% 수준에서 올해 1분기 약 22%까지 확대되며, 사업 다각화도 순조롭게 진행되고 있다.해외 시장 공략도 올해 7월부터 본격화되고 있다. 오아는 홍콩 소재 합작법인 설립을 통해 중국, 유럽, 미주 등 해외 유통망 진출을 추진 중이다. 지분 60% 확보했으며, 이를 통해 국내 중심의 판매 구조를 글로벌 시장으로 확장한다는 계획이다.주주가치 제고를 위한 노력도 이어가고 있다. 오아는 올해 3월 자기주식 소각과 분기배당을 실시하며 주주환원 정책을 강화한 바 있다.오아 관계자는 “데이터 기반 제품 기획력과 글로벌 유통망 확대를 통해 지속가능한 성장 기반을 다져가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터