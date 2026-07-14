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오아, 소형가전 넘어 종합 라이프스타일 기업으로… D2C 기획력 앞세워 사업 다각화 속도

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수정 2026-07-14 09:15
입력 2026-07-14 09:15
세줄 요약
  • 소형가전 넘어 종합 라이프스타일 기업 전환
  • 데이터 기반 D2C 기획력으로 제품 출시 가속
  • 해외 진출·주주환원 병행하며 성장 기반 강화
이미지 확대
(사진=오아 제공)
(사진=오아 제공)


오아가 소형가전을 넘어 건강기능식품까지 아우르는 종합 라이프스타일 기업으로 사업 영역을 넓혀가고 있다고 밝혔다.

오아는 자체 브랜드 ‘오아(OA)’와 ‘보아르(Voar)’, 건강기능식품 브랜드 ‘삼대오백’을 중심으로 생활가전, 계절가전, 주방가전, 헬스가전 등 약 700 종에 이르는 제품을 기획 유통하고 있다. 특히 네이버, 쿠팡, 카카오 등 주요 온라인 플랫폼의 소비 데이터를 자체 분석해 트렌드에 맞는 제품을 빠르게 기획·출시하는 D2C(Direct to Consumer) 역량이 강점으로 꼽힌다. 기획부터 디자인, 마케팅, 판매 운영까지 전 과정을 내재화한 것이 특징이다.

이 같은 기획력을 바탕으로 오아의 매출 구조도 변화하고 있다. 설립 초기 계절가전 비중이 컸던 매출 구성이 최근에는 생활가전·주방가전 등으로 다변화되며 안정적인 매출 기반을 갖춰가고 있다는 평가다. 아울러 건강푸드 부문 매출 비중은 2022년 약 10% 수준에서 올해 1분기 약 22%까지 확대되며, 사업 다각화도 순조롭게 진행되고 있다.

해외 시장 공략도 올해 7월부터 본격화되고 있다. 오아는 홍콩 소재 합작법인 설립을 통해 중국, 유럽, 미주 등 해외 유통망 진출을 추진 중이다. 지분 60% 확보했으며, 이를 통해 국내 중심의 판매 구조를 글로벌 시장으로 확장한다는 계획이다.

주주가치 제고를 위한 노력도 이어가고 있다. 오아는 올해 3월 자기주식 소각과 분기배당을 실시하며 주주환원 정책을 강화한 바 있다.

오아 관계자는 “데이터 기반 제품 기획력과 글로벌 유통망 확대를 통해 지속가능한 성장 기반을 다져가겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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