경제 카트에 막힌 홈플러스 매장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/13/20260713500200 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-13 15:51 입력 2026-07-13 15:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 홈플러스가 유지 비용 부족으로 대형마트 영업을 임시 중단한 13일 서울 시내에 한 점포 입구가 카트에 막혀 있다. 2026.7.13 도준석 전문기자 홈플러스가 유지 비용 부족으로 대형마트 영업을 임시 중단한 13일 서울 시내에 한 점포 입구가 카트에 막혀 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 홈플러스가 대형마트 영업을 임시 중단한 이유는? 유지 비용 부족 코로나19 확산