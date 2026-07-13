하남돼지집, 태국 방콕 센트럴월드에 1호점 개점…동남아 시장 공략 본격화

세줄 요약 태국 방콕 센트럴월드 1호점 공식 개점

센트럴그룹 MF 계약 기반 동남아 진출

정통 K-BBQ 유지와 현지화 메뉴 병행

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BBQ 브랜드 하남돼지집(대표 장보환)이 태국 방콕의 대형 복합쇼핑몰 센트럴월드(Central World)에 공식 1호점을 열고 동남아시아 시장 진출을 본격화했다고 13일 밝혔다.이번 태국 1호점 개점은 하남돼지집이 지난해 12월 태국 최대 규모의 유통 대기업인 센트럴그룹(Central Group)과 체결한 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 바탕으로 이뤄졌다. 국내 외식 브랜드가 현지 대형 유통그룹과 직접 파트너십을 맺고 글로벌 시장에 진출했다는 점에서 의미가 있다.하남돼지집의 현지 파트너인 센트럴그룹은 태국 내에서 KFC, 요시노야, 페퍼런치, 미스터도넛, 콜드스톤 등 20여 개에 달하는 글로벌 외식 브랜드를 도입해 운영 중인 메가 유통 기업이다. 센트럴그룹이 운영하는 외식 포트폴리오 중 한식 브랜드로는 하남돼지집이 유일하게 선정돼 마스터 프랜차이즈 파트너 지위를 확보했다.유통, 호텔, 부동산 등 다양한 사업 영역에서 태국 내수 경제를 주도하는 대형 유통그룹이 한식 BBQ 브랜드를 선택했다는 점에서, 현지 시장 내 K-푸드의 경쟁력과 성장 가능성이 높게 평가받은 것으로 풀이된다.하남돼지집 센트럴월드점은 국내 매장과 동일한 품질의 돼지고기 부위 선별 기준을 유지하고, 전통 양념 레시피와 특유의 한국식 조리 기법을 그대로 적용해 정통 K-BBQ의 맛을 구현하는 데 집중했다. 동시에 태국 현지 소비자들의 식문화를 존중한 선택 메뉴를 추가해 현지화 전략을 병행한다.김동환 하남돼지집 해외사업부장은 “이번 센트럴월드점의 핵심은 태국 현지 소비자들이 한국에서 먹는 것과 동등한 수준의 K-BBQ를 경험할 수 있도록 인프라를 구축하는 것”이라며 “고유의 맛과 조리 방식을 유지하면서도 현지 고객의 입맛과 선호도를 균형 있게 반영해 시장에 안착하겠다”고 설명했다.장보환 하남돼지집 대표이사는 “해외 매장을 방문하는 글로벌 고객들에게 하남돼지집이 올바른 한국의 식문화 경험이 될 수 있도록 책임감을 지니고 운영할 것”이라며 “외형적 성장과 더불어 철저한 품질 관리를 최우선 과제로 삼겠다”고 전했다.하남돼지집은 이번 방콕 센트럴월드점 오픈을 시작으로, 센트럴그룹이 태국 전역에서 운영 중인 44개의 쇼핑몰 인프라를 활용해 매장을 확대해 나갈 예정이다. 나아가 태국 시장을 교두보 삼아 동남아시아 전역으로 유통망을 넓혀간다는 방침이다.양승현 리포터