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[속보]코스피 7200선 붕괴… 급락에 매도 사이드카 발동

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김예슬 기자
김예슬 기자
수정 2026-07-13 10:46
입력 2026-07-13 10:41
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13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 코스피는 전거래일 보다 63.91포인트(0.85%) 내린 7412.03 개장했다. 코스닥은 전거래일보다 2.29포인트(0.27%) 오른 839.72에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1498.9원에 거래 중이다.
13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다.
코스피는 전거래일 보다 63.91포인트(0.85%) 내린 7412.03 개장했다. 코스닥은 전거래일보다 2.29포인트(0.27%) 오른 839.72에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1498.9원에 거래 중이다.


김예슬 기자
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