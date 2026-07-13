경제 [속보]코스피 7200선 붕괴… 급락에 매도 사이드카 발동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/13/20260713500071 URL 복사 댓글 0 김예슬 기자 수정 2026-07-13 10:46 입력 2026-07-13 10:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 코스피는 전거래일 보다 63.91포인트(0.85%) 내린 7412.03 개장했다. 코스닥은 전거래일보다 2.29포인트(0.27%) 오른 839.72에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1498.9원에 거래 중이다. 김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사 내용이 충분하지 않아 퀴즈를 생성할 수 없습니다. 해당없음 해당없음