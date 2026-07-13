립힙(LIPHIP), ‘코스모뷰티 서울’ 참가…SASA·POYA 유통 채널 입점 계약

세줄 요약 코스모뷰티 서울 4년 연속 참가

SASA·POYA 입점 계약 확정

유럽 CPNP 등록, 해외 확장

이미지 확대 (사진=립힙 제공)

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메이크업 브랜드 립힙(LIPHIP)이 서울 코엑스에서 열린 ‘코스모뷰티 서울(서울국제화장품·뷰티산업박람회)’ 참가를 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.립힙은 2023년부터 2026년까지 4년 연속 코스모뷰티 서울에 참가해 왔으며, 올해 박람회에서도 단독 부스를 운영해 국내외 바이어와 참관객들에게 브랜드 철학과 주요 제품 라인업을 선보였다. 박람회 기간 아시아, 미주, 유럽 등 다양한 국가의 바이어들과 비즈니스 상담을 진행하며 해외 유통 채널 확장을 위한 협의를 진행했다.이와 함께 립힙은 지난해부터 입점 협의를 진행해 온 말레이시아와 싱가포르의 글로벌 H＆B(헬스앤뷰티) 유통 채널인 사사(SASA) 매장 입점을 확정 지었다. 이에 따라 오는 8월부터 현지 SASA 스토어에서 제품 판매가 시작된다. 아울러 대만의 대표적인 H＆B 유통 채널인 포야(POYA)와도 최종 입점 계약을 체결하며 중화권 시장 영토 확장에 나섰다.유럽 시장 진출을 위한 발판도 마련했다. 립힙은 최근 유럽 화장품 규정 기준에 맞춘 유럽 화장품 인증(CPNP, Cosmetic Products Notification Portal) 등록을 완료했다. 브랜드 측은 검증된 제품 안전성을 바탕으로 하반기부터 유럽 시장 공략을 본격화할 방침이다.해외 수출 전선 활성화에 힘입어 립힙의 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 증가세를 기록했다. 회사 측은 글로벌 유통 채널과의 파트너십을 지속적으로 강화해 해외 시장 공급량을 안정적으로 늘려갈 계획이다.립힙 관계자는 “코스모뷰티 서울을 통해 국내외 바이어들에게 브랜드를 소개하는 기회를 가졌다”며 “작년부터 준비해 왔던 SASA와 POYA 입점도 마무리된 만큼, 동남아에 이어 유럽과 북미 해외 유통 채널을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 립힙은 메이크업 제품을 중심으로 브랜드를 운영하고 있으며, 아시아를 비롯한 해외 시장을 대상으로 유통망 확대를 추진하고 있다고 밝혔다.양승현 리포터