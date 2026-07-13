오케스트로 클라우드, 모로코 관세청에 AI·클라우드 네이티브 전환 노하우 공유

세줄 요약 모로코 관세청 대상 AI·클라우드 연수 성료

통관시스템 고도화 위한 전환 전략 공유

해외 공공시장 협력·사업 확대 발판 마련

이미지 확대 왼쪽부터 오케스트로 클라우드 박소아 대표, Abdelhadi Saïd(압델하디 사이드) 국제협력부장, 오케스트로 김영광 대표

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클라우드 서비스 전문 기업 오케스트로 클라우드(대표 박소아, 박수환)는 모로코 관세청의 디지털 전환을 이끄는 고위 공무원과 IT 전문가 10명을 초청해 ‘AI·클라우드 네이티브 기반 관세행정 고도화 연수 프로그램’을 성료했다고 13일 밝혔다.이번 초청연수는 오케스트로가 주관사로 수행 중인 ‘2026년 모로코 관세행정 현대화 업무재설계 컨설팅 사업’ 추진 과정에서 성사됐다. 연수는 오케스트로 클라우드가 주관했으며, 연수단은 서울 여의도 오케스트로 본사를 방문해 주요 교육과정에 참여했다. 오케스트로 클라우드는 이번 연수를 통해 AI 대전환 시대의 데이터 주권과 관련된 공공 시스템 경험을 공유하고, 모로코 관세청의 핵심 시스템인 통관시스템 고도화를 위한 디지털 전환 전략을 제시했다.연수는 모로코 관세행정의 지능화와 시스템 고도화에 필요한 핵심 기술 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 주요 내용은 ▲AI 기반 위험관리 및 고도화 방안 ▲클라우드 네이티브 아키텍처 전환 전략 ▲오케스트로 솔루션 활용 사례 등 세 가지로 구성됐다. 먼저 AI 기반 위험관리 및 고도화 방안에서는 빅데이터와 AI 알고리즘을 활용한 데이터 분석과 AI 도입을 통한 업무 패러다임 혁신과 퍼포먼스 향상 사례를 다뤘다.이어 클라우드 네이티브 분야에서는 기존 모놀리식 시스템을 마이크로서비스 아키텍처(MSA)와 쿠버네티스(Kubernetes) 기반 환경으로 전환 사례를 소개했다. 마지막으로 오케스트로 CMP를 활용한 인프라 최적화 방안과 실제 가상화 환경 구축 사례를 공유하며, 시스템의 안정성과 운영 효율성을 높이기 위한 기술 전략을 제시했다.연수에 참여한 모로코 관세청 관계자는 “한국의 다양한 AI 활용기법과 오케스트로 클라우드의 클라우드 네이티브 기술력을 깊이 있게 이해할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “이번 연수를 통해 얻은 인사이트는 모로코 관세 시스템 고도화는 물론, 아프리카와 유럽을 잇는 물류 허브로서 모로코의 무역 경쟁력을 높이는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.오케스트로 클라우드 박소아 대표는 “이미 모로코는 국가 경제의 기반이 되는 통관시스템을 100% 디지털화된 높은 수준으로 유지하고 있으며, 이번 컨설팅은 AI와 클라우드 네이티브 고도화를 위한 중요한 프로젝트”라며 “이번 연수가 소버린 AI클라우드 분야의 기술 협력을 통해, 모로코 관세행정의 고도화를 실질적으로 뒷받침하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.한편 오케스트로 그룹은 국내외 주요 공공·금융·기업의 대형 클라우드 네이티브 전환 사업을 다수 이끌어 왔으며, 이번 모로코 관세청 컨설팅 사업을 계기로 해외 사업 기회를 확대해 나갈 계획이다. 오는 7월 28일 서울 코엑스에서 열리는 테크 컨퍼런스 ‘OPUS 2026’에서는 오케스트로 그룹의 AI 인프라 전략과 클라우드 네이티브 기술을 직접 확인할 수 있다.양승현 리포터