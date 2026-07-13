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[속보] 7월 1~10일 수출 298억 달러, 53.9% 증가

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강주리 기자
강주리 기자
수정 2026-07-13 09:12
입력 2026-07-13 09:12
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한국의 6월 수출이 반도체 호실적 등으로 사상 최초로 1천억달러를 돌파했다. 사진은 1일 경기 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)에 쌓인 컨테이너. 2026.7.1 이지훈 기자
한국의 6월 수출이 반도체 호실적 등으로 사상 최초로 1천억달러를 돌파했다. 사진은 1일 경기 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)에 쌓인 컨테이너. 2026.7.1 이지훈 기자


관세청은 7월 1~10일 수출이 전년 같은 기간보다 53.9% 늘어난 298억 달러(약 44조 7200억원)를 기록했다고 13일 밝혔다. 일평균 수출액도 53.9% 증가했다.

세종 강주리 기자
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