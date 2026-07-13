[속보] 7월 1~10일 수출 298억 달러, 53.9% 증가

이미지 확대 한국의 6월 수출이 반도체 호실적 등으로 사상 최초로 1천억달러를 돌파했다. 사진은 1일 경기 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)에 쌓인 컨테이너. 2026.7.1 이지훈 기자

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관세청은 7월 1~10일 수출이 전년 같은 기간보다 53.9% 늘어난 298억 달러(약 44조 7200억원)를 기록했다고 13일 밝혔다. 일평균 수출액도 53.9% 증가했다.세종 강주리 기자