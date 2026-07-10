세종 상권 활성화 ‘안간힘’…전통시장 밝히고·꿈빛거리 확대

문화·청년 연계 프로그램 통해 상권 활력 기대

이미지 확대 조상호(사진 오른쪽) 세종시장과 변태섭 대중소기업농어업협력재단 사무총장이 10일 세종시청에서 ‘세종형 상생 그린 세이프 프로젝트’ 협약을 체결했다. 세종시 제공

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심각한 재정난과 상가 공실 문제가 심각한 세종시가 상권 활성화에 안간힘을 쓰고 있다.10일 시에 따르면 동반성장위원회와 상생 협약을 통해 전통시장 에너지 효율화 사업인 ‘세종형 상생 그린 세이프 프로젝트’를 추진한다. 이번 협약은 동반성장위원회의 2026년 지역경제 활성화 공모에 선정된 전국 4개 지자체 맞춤형 과제 중 첫 사례다. 세종형 상생 그린 세이프 프로젝트는 상생 기금 2억 6800만원을 활용해 세종 전통시장과 금남 대평시장의 노후 전기설비와 조명을 개선하는 사업이다. 시는 시장 내 화재 위험을 줄여 안전한 환경을 조성하고 에너지 절감과 탄소중립 실현 등의 효과를 기대하고 있다. 더욱이 시장 특성과 문화를 반영한 공간을 조성해 문화·청년 연계 프로그램을 통한 상권 활성화에도 나선다. 시는 지역 로컬거점대학 홍익대와 협력해 청년들의 창의적인 아이디어와 디자인을 시장에 접목하고 문화 공연과 교육 프로그램으로 시장별 특색을 선보일 예정이다.조상호 세종시장은 “전통시장은 지역 경제의 뿌리이자 지역 상권의 심장”이라며 “시장 현대화와 상권 활성화 사업을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.또 시는 아름동과 도담동에 이어 새롬동을 청소년 특화 거리인 ‘제3호 꿈빛거리’로 지정했다. 꿈빛거리는 청소년들이 학업 부담감을 내려놓고 휴식과 자발적인 문화 활동을 영위할 수 있는 문화·휴식 공간이다. 11일 선포식은 청소년 축하 무대와 공연, 부대행사가 열려 주민과 청소년이 어우러지는 소통의 장으로 꾸밀 예정이다. 시는 새롬동 꿈빛거리를 청소년 새롬 와이파이 축제, 여성 친화 거리 행사 등 거리 활성화 사업과 연계해 지역 문화공간으로 조성하기로 했다.세종 박승기 기자