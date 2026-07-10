릴라이온 버콘 마이크로, 기후에너지환경부 살생물제품 승인 획득

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㈜팜클의 ‘릴라이온 버콘 마이크로(Rely+On Virkon Micro)’가 기후에너지환경부 산하 화학물질안전원으로부터 살생물제품 승인을 획득했다.팜클은 해충 방제와 바이러스·세균 관리, 방역 약제 및 장비를 연구·개발·제조하는 생활환경 전문기업으로, 자체 연구개발 역량을 바탕으로 생활위생 브랜드 ‘잡스(ZAPS)’를 운영하며 소비자와 전문가를 위한 다양한 위생 솔루션을 제공하고 있다.이번 릴라이온 버콘 마이크로의 살생물제품 승인으로 실내 다중이용시설의 감염병 예방을 위한 전문가 영역의 안정적 사용 기반을 확보했으며, 향후 다양한 감염병과 환경에서 활용 가능하도록 지속적으로 제품 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.전찬민 팜클 대표는 “릴라이온 버콘 마이크로의 살생물제품 승인을 획득하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 국내에 유입되는 다양한 감염병 병원체와 사회적으로 문제가 되는 세균 및 바이러스에 대한 솔루션을 지속적으로 제공할 수 있도록 연구개발과 제품 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터