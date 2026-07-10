정부, ‘5극 3특’ 이끌 산단 10개 선정…엣지AIDC 부산·AX실증 포항·청주·구미

산업부, 지원사업 공모 결과 발표… 선정 산업단지에 총 904억원 지원

이미지 확대 제1차 산업단지 AX 분과회의 김정관 산업통상부 장관이 4월 17일 충북 청주시 세종시티 오송호텔에서 제1차 산업단지 AX 분과회의를 주재하고 있다. 산업통상부 제공

이미지 확대 김정기 대구시장 권한대행(왼쪽부터), 김정관 산업통상자원부 장관, 이철우 경북도지사가 5일 대구시청 산격청사에서 열린 ‘대경권 5극 3특 성장엔진 전략산업 현장간담회’에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

이미지 확대 이재명 정부는 국가 균형 발전과 지역 경제 활성화를 주요 국정과제로 제시하고, 5극 3특 정책을 내세우고 있다. 지난해 12월 8일 지방시대위원회가 이재명 대통령이 참석한 가운데 보고회를 하고 있는 모습.

연합뉴스

세줄 요약 산업부, 2026년 산단 지원사업 공모 결과 발표

부산·포항·청주·구미 등 10개 사업지 선정

엣지 AIDC·AX 실증·무탄소 전환 등 추진

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부산 명지녹산이 공장 내부·병원 등 현장 가까이에 인공지능(AI) 데이터센터(DC)를 설치하는 엣지 AIDC 실증 시범 산업단지로 선정됐다. 제조업 AI 대전환(M.AX) 확산을 위한 AX 실증 산단에는 포항·청주·구미 산단이 주도권을 잡게 됐다. 첨단 통신·데이터 인프라 조성에 필요한 5G 특화망 인프라 구축 사업은 창원 산단이, 친환경·무탄소 산단으로 바꾸는 스마트에너지플랫폼 사업에는 마산·아산부곡·충주 산단이 이름을 올렸다.산업통상부는 10일 이런 내용이 담긴 ‘2026년 산업단지 지원사업’ 공모 결과를 발표했다. 산업단지의 M.AX, 탄소중립 전환(GX), 근로환경 개선, 혁신역량 강화 등을 이끌 10개 사업, 76개 과제에는 총 904억원의 예산이 지원된다.산업부는 “전국 각지의 혁신 역량을 갖춘 우수한 산단을 최종 대상지로 확정했다”며 “하반기부터 산단 중심으로 지역 성장을 주도하게 될 것”이라고 밝혔다.엣지 AIDC 실증 산단으로 선정된 부산 명지녹산에는 140억원의 가장 많은 예산이 투입될 예정이다. M.AX 확산 일환인 스마트물류 플랫폼 사업은 마산·충주 산단에서 진행한다.공장 에너지관리시스템(FEMS)에 에너지·온실가스 측정 실증사업장을 더한 ‘FEMS＋’ 구축 사업은 경남·충북·부산·울산·충남·전북·대구·경북 지역 14개 기업이 맡는다.통합 에너지 관리시스템을 마련하기 위한 에너지 자급자족 인프라 사업(대전·전주·사천·마산·부산·순천 산단), 디지털 기반 자원순환 시범사업(여수·포항 산단)도 본격 추진된다.문화·연구개발(R＆D) 분야로는 부산과 인천, 원주 산단이 문화선도산단 조성 사업 대상으로 뽑혔다. 산업부는 “회색빛 산단이 청년친화형 공간으로 전환할 것”이라고 설명했다.산업 집적지 경쟁력 강화 사업은 지역별 산학연 실정에 맞는 41개 컨소시엄을 선정해 하반기 중 혁신 R＆D에 착수한다.산업부는 “국가 균형발전에 기여하는 지역 산단이 한층 더 두터운 지원을 받게 됐다”며 “선정된 사업들을 속도감 있게 추진해 산업단지가 지역경제에 활력을 불어넣는 핵심 거점으로 성장하도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다. 이재명 정부는 5개의 초광역 경제권을 만들어 3개의 특별자치도(제주·강원·전북)와 함께 지역에 새로운 성장엔진을 심는 국가균형발전 전략인 ‘5극 3특’을 추진하고 있다.세종 강주리 기자