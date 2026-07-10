문화도시 영등포,‘이웃문화대사’ 지역문화 우수사례 수상

세줄 요약 주민 주도 문화정책, 전국 공모전 연속 수상

이웃문화대사, 생활권 이슈를 문화로 해결

23건 프로젝트·1140명 참여 성과 축적

이미지 확대 (사진=영등포문화재단 제공)

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영등포문화재단 문화도시센터 관계자는 “이웃문화대사는 우정과 환대의 이웃, 문화도시 영등포를 함께 만드는 실질적 주체”라며 “이웃 사이의 곁을 주고받는 주민 주체 모델을 통해 지속 가능한 문화생태계의 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

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서울 영등포구의 주민 주도형 문화정책이 전국 단위 공모전에서 연이어 성과를 인정받으며 지역 문화 활성화의 모범 사례로 주목받고 있다.영등포문화재단(대표이사 이건왕)은 지난 9일 문화체육관광부가 후원하고 (사)한국지역문화재단총연합회가 주최한 ‘2026 지역상생·문화동행 페스타’에서 ‘영등포 이웃문화대사’ 사례로 ‘지역문화 우수사례상’을 수상했다고 밝혔다.이번 수상은 영등포구가 그동안 ‘우정과 환대의 문화도시’라는 비전 아래 추진해 온 다채로운 문화 사업의 결실이다. 특히 구민들이 직접 지역 사회를 변화시키는 ‘문화생산자’로 참여해 일궈낸 성과라는 점에서 의미가 크다.강원 속초시 일원에서 7월 9일부터 11일까지 개최되는 ‘2026 지역상생·문화동행 페스타’는 전국 지역문화재단을 대상으로 문화매개, 지역소생, 문화기획, 재원조성, 문화협치, 생활문화, 문화향유 등 총 7개 분야의 우수사례를 발굴해 시상했다.이 중 영등포문화재단은 생활문화 분야에서 수상의 영예를 안았다. ‘이웃문화대사’는 주민이 자신이 거주하는 생활권의 이야기와 지역 현안을 직접 발굴하고, 이를 문화적 실천으로 해결해 나가는 주민 주도형 문화 활성화 사업이다.대림, 문래, 여의도, 신길 등 권역별로 뚜렷한 특색을 지닌 생활권을 중심으로 주민들이 이웃문화대사로 활동하며 직접 프로젝트를 기획하고 실행한다. 현재까지 영등포구 전역에서 총 23건의 시민 주도 프로젝트가 펼쳐졌으며, 누적 참여 구민은 1140명에 달한다.앞서 영등포구는 동일 사례로 (사)한국매니페스토실천본부가 주최한 ‘2025년 제1회 전국 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서도 문화활동 활성화 분야 최우수상을 수상한 바 있다. 이번 페스타 수상까지 더해지며 주민 중심의 문화정책 모델로서의 가치를 다시 한번 대외적으로 입증했다.현재 재단은 지난 6월 4일부터 시작해 오는 8월 20일까지 이어지는 이웃문화대사 양성 과정 ‘산으로 간 배’를 운영 중이다. 아울러 오는 7월 19일까지 생활권역의 이슈를 발굴하고 문화 실천 프로젝트를 수행할 ‘생활권 이웃문화대사’ 참여자를 모집하고 있다. 문화도시센터는 이번 공모를 통해 ‘우정과 환대의 문화도시’ 비전을 함께 넓혀갈 구민 문화생산자들을 적극 발굴할 계획이다.양승현 리포터