[속보] “알리바바 넘었다”…SK하이닉스 ADR 공모가 149달러 확정

세줄 요약 ADR 공모가 주당 149달러 확정

약 40조원 조달, 알리바바 넘어

미국 외국기업 IPO 사상 최대 규모

이미지 확대 경기 이천 SK 하이닉스 본사. 뉴시스





ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당한다. 공모가는 전날 한국 증시 SK하이닉스 보통주 종가를 기준으로 환산한 가격보다 2.9% 높은 수준이다.





이번 공모를 통해 SK하이닉스는 265억 700만 달러(약 40조 원)를 조달하게 됐다.





이는 알리바바의 250억 달러를 넘어 외국 기업의 미국 기업공개(IPO) 사상 최대 규모다. 미국 IPO 전체 기준으로는 스페이스X에 이어 역대 두 번째로 큰 규모다.





SK하이닉스 ADR은 이날 ‘SKHYV’ 종목코드로 조건부 거래를 시작하며, 오는 13일부터는 ‘SKHY’로 정규 거래된다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SK하이닉스는 ADR 1억 7790만주의 기업공개(IPO) 공모가를 주당 149달러로 확정했다고 10일 밝혔다.김유민 기자