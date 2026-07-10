[서울데이터랩] 미 뉴욕증시, 기술주 강세에 일제히 상승 마감

세줄 요약 기술주·반도체주 강세로 뉴욕증시 일제 상승

나스닥 1.30% 급등, S&P500·다우도 동반 상승

메타·AMD·ARM 강세, 엔비디아·알파벳 약세

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9일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세를 중심으로 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 전장보다 336.24포인트(1.30%) 오른 2만 6206.89를 기록했고, 나스닥100은 474.54포인트(1.62%) 상승한 2만 9727.10에 장을 마쳤다. S＆P500지수는 60.93포인트(0.81%) 오른 7543.64, 다우존스산업평균지수는 139.02포인트(0.27%) 상승한 5만 2487.41로 거래를 마감했다.업종별로는 반도체주 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 385.04포인트(3.06%) 오른 1만 2960.00을 나타냈고, 다우운송지수도 449.69포인트(2.07%) 상승한 2만 2183.62로 강한 흐름을 보였다. 반면 시장의 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 1.06포인트(-6.27%) 내린 15.84로 마감해 투자 심리가 전반적으로 개선된 모습이었다.대형 기술주 가운데서는 메타가 4.70% 급등했고 테슬라가 3.17%, 아마존닷컴이 1.40%, 애플이 0.90%, 마이크로소프트가 0.27% 올랐다. 반면 엔비디아는 0.66% 하락했고 알파벳 Class A와 Class C도 각각 0.84%, 0.69% 내렸다. 나스닥 대표 반도체 종목에서는 AMD가 5.67%, 마이크론 테크놀로지가 4.52%, 브로드컴이 3.20%, 인텔이 2.09%, ASML홀딩 ADR이 2.01% 상승했다. 램리서치는 6.01%, 암 홀딩스 ADR은 9.20% 급등하며 상승폭이 두드러졌다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목에서는 금융주 강세도 눈에 띄었다. 제이피모간체이스는 1.47%, 뱅크오브아메리카는 1.63%, 모간스탠리는 1.86% 상승했다. 오라클은 2.66%, 유나이티드헬스 그룹은 1.43%, 홈디포는 0.75% 올랐다. 반면 에너지와 경기방어주 일부는 약세를 보였다. 엑슨모빌은 2.60%, 셰브론은 1.09%, 존슨앤드존슨은 1.63%, 코카콜라는 0.92%, P＆G는 1.04% 하락했다.종목별로는 메타, AMD, ARM 등 성장주와 반도체 관련 종목이 상승장을 주도한 반면, 엔비디아와 알파벳 일부 종목, 코스트코 등은 약세를 보이며 차별화 장세가 이어졌다. 이날 미국 증시는 기술주 중심의 위험 선호 심리가 강화되며 나스닥이 가장 높은 상승률을 기록한 하루로 정리됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자