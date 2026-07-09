세줄 요약 핫딜이 최저가라는 인식에 대한 경계

동일 상품의 판매처별 가격 비교 필요

생필품은 가격 흐름까지 확인 권고

이미지 확대 (엑시비션 제공)

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“핫딜이라고 해서 샀는데, 나중에 보니 다른 쇼핑몰이 더 쌌다” 온라인 쇼핑을 자주 이용하는 소비자라면 한 번쯤 겪어봤을 만한 일이다. 분명 특가 상품으로 소개됐지만, 실제로 비교해보면 최저가가 아닌 경우가 적지 않다.이 같은 일이 발생하는 이유는 핫딜 정보가 유통되는 방식과 관련이 있다. 일반적으로 핫딜 정보는 쇼핑몰의 할인 코너나 특정 프로모션에서 시작돼 커뮤니티, SNS, 메신저 등 여러 경로를 통해 빠르게 확산된다. 이 과정에서 가격 검증 없이 ‘핫딜’이라는 표현만 앞세워 공유되는 경우도 적지 않다. 결국 특가나 할인이라는 문구가 곧 최저가를 의미하는 것은 아니라는 것이 전문가들의 조언이다.이 같은 소비자 혼선을 줄이기 위해, 가격을 직접 검증한 뒤 추천하는 서비스도 등장하고 있다. 대표적으로, 주식회사 엑시비션(대표 김경훈)이 운영하는 AI 핫딜 큐레이션 앱 ‘뉴레카’는 추천 시점의 실제 판매가를 추적해 확인하고, 같은 상품의 다른 쇼핑몰 가격을 함께 보여주는 방식을 적용하고 있다. 소비자가 특정 상품이 실제로 저렴한지 직접 비교할 수 있도록 한 것이다.핫딜이 실제 최저가인지 확인하려면 할인율만 볼 것이 아니라, 동일 상품의 다른 판매처 가격을 함께 살펴보는 습관이 중요하다. 특히 생수, 휴지, 세제처럼 반복 구매가 잦은 생필품은 일시적인 할인 폭보다 가격 흐름을 함께 확인하는 것이 합리적 소비에 도움이 될 수 있다.뉴레카는 이 같은 생필품을 대상으로 가격 변동 그래프와 뉴레카 추천 최저가 알림 기능을 통해 지금이 구매 적기인지, 조금 더 지켜보는 편이 나은지 판단하는 데 참고할 수 있다. 최저가 추천은 모든 판매처를 기준으로 한 절대적 최저가를 보장하는 것은 아니며, 뉴레카 AI 분석을 바탕으로 최저가 추천이 이뤄진다.서비스는 회원가입 없이 바로 사용할 수 있고, 화면을 가리는 광고 배너가 없는 점도 특징으로 제시하고 있다. 복잡한 가입 절차 없이 바로 정보를 확인할 수 있어 사용 편의성을 높였다는 설명이다.결국 중요한 것은 ‘핫딜’이라는 이름이 아니라 실제 가격이다. 할인 문구만 보고 구매를 결정하기보다, 현재 판매가와 다른 판매처 가격을 함께 비교하는 습관이 합리적인 소비로 이어질 수 있다는 지적이 나온다.양승현 리포터