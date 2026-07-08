닥터서플라이, 닥터스 은사매트·패드 3종 ‘2026 서울어워드’ 우수상품 선정

세줄 요약 서울어워드 우수상품 선정, 은사매트·패드 3종

슬림 설계·저전력·AI 수면 분석 기술 적용

스마트홈 연동 신제품과 해외 공략 계획

이미지 확대 (사진=닥터서플라이 제공)

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의료기기 및 온열기기 전문기업 닥터서플라이(대표 안승규)는 서울경제진흥원이 주최한 ‘2026 서울어워드(Seoul Award 2026)’에서 자사의 2027년형 프리미엄 은사매트·패드 시리즈 3종이 우수상품으로 선정됐다고 밝혔다.서울어워드는 서울시와 서울경제진흥원이 주관하는 우수상품 인증 제도로, 서울 소재 중소기업이 제조한 우수 제품을 대상으로 상품성, 기술력, 디자인, 글로벌 경쟁력 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 선정된 기업에는 해외 판로 개척과 수출 확대를 위한 다각적인 지원이 제공된다.이번에 우수상품으로 선정된 제품은 프리미엄 은사매트, 은사매트 뱀부 클래식, 하이브리드 은사패드 등 총 3종이다.주요 모델인 프리미엄 은사매트는 1mm 두께의 슬림 설계와 저전력 기술, 전자파 저감 설계를 적용한 것이 특징이다. IoT(사물인터넷) 기반의 스마트 기능을 도입했으며, AI(인공지능) 기반 수면 데이터 분석 기능을 통해 사용자 맞춤형 수면 환경을 지원한다. 은사매트 뱀부 클래식은 천연 대나무 소재를 활용해 원적외선 방사 특성을 강화한 사계절용 제품이다. 하이브리드 은사패드는 USB 전원 방식을 지원해 보조배터리와 연결이 가능하며, 여행·캠핑·차량 등 야외 환경에서도 사용할 수 있도록 휴대성을 높였다.닥터서플라이는 오는 9월 삼성 스마트싱스(SmartThings)를 비롯한 스마트홈 플랫폼과의 연동성을 강화하고, AI 기반 수면 기술을 고도화한 신제품을 출시할 예정이다. 이와 함께 양모 등 프리미엄 소재를 적용한 신규 매트 라인업도 함께 선보인다는 계획이다.송성한 닥터서플라이 CMO 본부장은 “지난 2024년 서울어워드에서 은사매트가 우수상품으로 선정된 데 이어 올해 후속 제품 3종이 연이어 선정되는 성과를 거뒀다”라며 “주력 제품의 판매 확대에 힘입어 매트 사업 부문 매출도 최근 3년간 약 800% 성장세를 기록했다. 이번 수상을 계기로 연구개발과 기술 투자를 지속해 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 경쟁력을 갖춘 제품을 꾸준히 선보일 것”이라고 밝혔다.양승현 리포터