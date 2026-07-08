케이에스더블유, 프리미엄 벽지 ‘그랑디’ 도배사들 피드백 공개

세줄 요약 그랑디 출시 한 달, 도배사 호평 공개

이음매·밀착력·재단성 등 시공성 강점

시간 단축·자재 절감 효과도 언급

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벽지 전문 기업 케이에스더블유는 자사가 출시한 하이엔드 프리미엄 벽지 ‘그랑디(GranD)’가 출시 한 달 사이에 벽지 시장에서 도배사들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다고 밝히고 그간 받은 피드백을 공개했다.케이에스더블유 측은 현장 시공 전문가들의 이 같은 평가가 프리미엄 벽지를 찾는 소비자들 사이에서 브랜드 인지도를 높이고 시장에 조기 안착하는 데 기여하고 있다고 분석했다.실제 현장 시공을 진행한 전문가들은 작업 편의성과 시공 완성도 측면에서 다양한 의견을 제시했다. 서울 청담동 자이아파트 시공을 담당한 인테리어점 대표는 롤러 작업을 줄여도 조인 마감(미미선)이 정교하게 처리되어 이음매가 눈에 띄지 않는다는 점을 특징으로 꼽았다. 인천 부개동 현대아파트 시공을 맡은 도배사는 타 제품 대비 밀풀 사용량을 줄여도 밀착력과 흡착력이 우수해 작업 안정성과 자재 경제성이 높다고 평가했다.현장 작업성 제고에 대한 피드백도 이어졌다. 충남 천안 불당동 펜타포트아파트 시공에 참여한 도배사는 제품 간 상호 접착 현상이 적어 작업이 용이하고, 재단 시 쉽게 찢어지지 않는다고 전했다. 아울러 벽면과 천장 모서리의 꺾임 작업이 부드럽게 마감된다는 점을 덧붙였다. 인천 검단동 우미린아파트 시공자는 풀칠 직후 바로 도배 작업을 진행할 수 있어 전체적인 시공 시간을 단축할 수 있다는 점을 장점으로 언급했다.이에 앞서 케이에스더블유의 전속 모델인 방송인 박수홍의 압구정 현대아파트 자택 시공을 맡았던 이진희 도배 장인은 그랑디에 대해 “제품의 촉감이 부드럽고 엠보 가공이 우수하다”며 “특히 간접조명 아래에서도 가로줄 무늬가 도드라져 보이지 않아 고급스러운 인테리어를 연출하고자 하는 고객에게 적합한 제품”이라고 평가한 바 있다.케이에스더블유 박식순 회장은 “그랑디는 여러 가지 특장점은 물론 가격 면에서도 매우 경쟁력이 있다”며 “그랑디의 비교우위를 살려 프리미엄 벽지 시장에서 머지않아 선도적인 자리를 차지할 것으로 확신한다”고 밝혔다.양승현 리포터