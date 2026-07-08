케라스타즈, 올리브영 홍대타운점서 ‘제네시스’ 팝업스토어 운영

세줄 요약 올리브영 홍대타운점서 제네시스 팝업 운영

럭셔리 호텔 콘셉트로 체험형 공간 구성

두피 진단·포토부스·랜덤 혜택 제공

이미지 확대 사진 제공 = 케라스타즈 제네시스 팝업 스토어

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헤어 브랜드 케라스타즈(Kérastase)가 올리브영 홍대타운점에서 7월 한 달간 호텔 테마의 이색 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.이번 행사는 모발 및 두피 관리 제품인 베스트셀러 ‘제네시스 새싹세럼’의 ‘제네시스(Genesis)’ 캠페인 런칭을 기념해 기획됐다.올리브영 홍대타운 1층에 마련된 팝업스토어는 ‘럭셔리 호텔’을 콘셉트로 꾸며졌다. 방문객이 ‘케라스타즈 소사이어티(Kérastase Society)’의 투숙객으로 체크인하는 듯한 공간 구성을 통해 시각적 재미와 차별화된 경험을 제공한다.여기에 지난 7월 7일에는 대세 걸그룹 아일릿의 민주가 직접 팝업 현장을 방문하면서 공간의 화제성을 더했다. 특별한 VIP 투숙객으로 초대된 민주는 호텔 컨셉으로 구현된 케라스타즈 팝업 존의 다채로운 체험 코스들을 직접 경험하며 행사를 축하했다.팝업스토어의 중심 제품군인 케라스타즈 ‘제네시스’ 라인은 여름철 모발 끊어짐 방지와 두피 진정 관리를 목표로 개발된 헤어·두피 케어 제품이다. 브랜드 측은 사용 직후 두피 온도를 약 4.8도 낮춰주는 쿨링 효과를 제공해 여름 야외 활동 후 두피 청량감을 주는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.매장 내부에서는 케라스타즈의 분석 기술을 활용한 ‘1:1 프로페셔널 헤어·두피 컨설팅’이 진행된다. 전문가용 진단 기기를 통해 개별 방문객의 두피와 모발 상태를 측정·분석한 뒤, 진단 결과 데이터에 알맞은 맞춤형 ‘제네시스’ 홈케어 프로그램을 컨설팅받을 수 있다. 더불어 클래식한 호텔 로비와 라운지를 배경으로 고화질 기념사진을 남길 수 있는 포토부스도 마련됐다.또한, 케라스타즈는 팝업 방문 고객들을 위해 실질적인 프리미엄 헤어 케어 혜택을 연계했다. 현장 참여자들에게 주어지는 체험 샘플 외에도 브랜드 파트너 살롱에서 맞춤 시술을 받을 수 있는 살롱 클리닉 바우처 등의 선물이 가득한 100% 랜덤 럭키드로우가 상시 운영된다.케라스타즈 관계자는 “이번 올리브영 홍대타운 팝업 스토어는 단순히 신제품을 소개하는 자리를 넘어, 케라스타즈가 지향하는 럭셔리 프로페셔널과 트렌드를 리딩하는 MZ세대를 중심으로 ‘케라스타즈 소사이어티(Kérastase Society)’라는 감각적인 호텔 테마로 풀어낸 공간”이라며, “1:1 두피 진단을 통해 끊어짐으로 인한 모발 감소 개선 효과가 있고, 여름 철 자극받은 두피에 -4.8 즉각적 두피 쿨링,을 선사하는 제네시스의 독보적인 효과를 확인하고, 포토부스 체험과 더불어 파격적인 살롱 연계 혜택까지 모두 누릴 수 있기를 바란다”고 전했다.양승현 리포터