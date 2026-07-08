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리얼그램, 피부 건강기능식품 ‘메타더마 애플로진’ 2종 출시

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수정 2026-07-08 10:24
입력 2026-07-08 10:24
세줄 요약
  • 메타 라인 첫 피부 건강기능식품 출시
  • 애플로진, 식약처 개별인정·특허 확보
  • 분말형·젤리형 2종으로 섭취 편의성 강화
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(사진=리얼그램 제공)
(사진=리얼그램 제공)


건강기능식품 전문 브랜드 리얼그램(Realgram)이 프리미엄 기능성 브랜드 ‘메타(META)’ 라인의 신제품 ‘메타더마 애플로진 스킨부스터’와 ‘메타더마 애플로진 스킨업 젤리’를 출시했다고 밝혔다.

이번 신제품은 리얼그램의 프리미엄 브랜드 ‘메타’ 시리즈의 첫 피부 건강 제품으로, 특허와 식품의약품안전처 개별인정을 받은 기능성 원료를 적용한 건강기능식품이다.

제품의 핵심 원료인 애플로진(풋사과농축분말)은 건강기능식품 전문기업 ㈜한국씨엔에스팜이 연구·개발한 개별인정형 기능성 원료(개별인정 제2024-4호)다. 해당 원료는 2024년 식품의약품안전처로부터 ‘피부보습에 도움을 줄 수 있음’과 ‘자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있음’의 기능성을 인정받았으며, 관련 기술에 대한 특허도 확보했다.

애플로진은 터키 청정지역에서 재배되는 사과 가운데 생육 약 65일의 어린 풋사과를 선별해 제조한 원료다. 회사 측은 어린 풋사과에 풍부하게 함유된 플로리진(Phlorizin) 성분을 효율적으로 확보하기 위해 65일 수확 원칙을 적용했다고 설명했다.

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(사진=리얼그램 제공)
(사진=리얼그램 제공)


㈜한국씨엔에스팜은 해당 원료의 기능성을 확인하기 위해 성인 100명을 대상으로 12주간 인체적용시험을 진행했다. 그 결과 피부 보습, 피부 거칠기, 피부 주름 등 주요 피부 지표에서 통계적으로 유의한 개선 효과를 확인했으며, 체내에서 콜라겐을 분해하는 효소인 MMP-2(Matrix Metalloproteinase-2) 관련 혈액학적 지표도 유의하게 감소한 것으로 나타났다.

이번에 출시된 제품은 소비자의 기호와 섭취 편의성을 고려해 분말형 ‘메타더마 애플로진 스킨부스터’와 젤리형 ‘메타더마 애플로진 스킨업 젤리’ 두 가지 제형으로 선보였다. 두 제품 모두 풋사과 특유의 상큼한 맛을 살린 것이 특징이다.

또한 비타민C, 비타민B1, 히알루론산, 글루타치온 등 피부 건강을 고려한 다양한 부원료를 함께 배합해 복합 설계를 적용했다.



㈜한국씨엔에스팜 관계자는 “애플로진은 수년간의 연구개발과 인체적용시험을 거쳐 식품의약품안전처의 개별인정을 획득한 기능성 원료”라며 “앞으로도 과학적 근거를 기반으로 소비자가 신뢰할 수 있는 건강기능식품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

양승현 리포터
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