아티제, 생 애플망고 담은 여름 한정 ‘시그니처 애플망고 생크림 케이크’ 출시

세줄 요약 생 애플망고 담은 여름 한정 케이크 출시

시그니처 라인업에 애플망고 신제품 편입

빙수·크레이프·크루아상 등 4종 확대

이미지 확대 [사진 : 아티제 제공]

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보나비가 운영하는 프리미엄 베이커리 브랜드 아티제가 여름 시즌 대표 과일인 애플망고를 활용한 ‘시그니처 애플망고 생크림 케이크’를 출시했다고 밝혔다. 홀, 하프 홀, 조각 케이크 형태로 선보이는 이번 신제품은 신선한 생 애플망고를 듬뿍 담아 제철 과일의 풍미를 살린 여름 시즌 한정 케이크다.이번 제품은 지난해 선보인 애플망고 케이크와 애플망고 빙수가 고객들의 많은 사랑을 받으며 여름 시즌 인기 메뉴로 호평받은 데 힘입어 아티제의 ‘시그니처 케이크’ 라인업으로 새롭게 선보이게 됐다.아티제의 시그니처 케이크는 세로 단면으로 ‘어디를 먹어도 조화로운 밸런스’를 콘셉트로, 시트와 크림, 과일이 어느 부분에서도 조화롭게 어우러지도록 설계한 것이 특징이다. 올해 출시된 ‘시그니처 스트로베리 생크림 케이크’, ‘시그니처 믹스드 후르츠 생크림 케이크’, ‘시그니처 멜론 생크림 케이크’에 이어 애플망고를 활용한 신제품까지 라인업을 확대하며 계절 과일 시리즈를 완성했다.‘시그니처 애플망고 생크림 케이크’는 가볍고 섬세한 클라우드 시트 사이에 부드러운 망고 크림을 샌드하고 생과일 애플망고를 더해 조화롭게 어우러지는 아티제의 시그니처 케이크로, 부드러운 크림과 애플망고가 조화를 이루며 원물의 맛을 더욱 풍부하게 즐길 수 있도록 구성했다.특히 케이크 상단에는 큼직한 생 애플망고를 올리고, 크림에는 고농축 망고 퓨레와 망고 과육을 더해 애플망고 특유의 달콤한 풍미를 한층 살렸다. 여기에 밀도감 있게 완성한 화이트 롤 시트가 어우러져 쫀득하면서도 부드러운 식감을 구현했다.아티제는 ‘시그니처 애플망고 생크림 케이크’와 함께 애플망고를 활용한 여름 시즌 디저트도 선보인다. 생 애플망고를 풍성하게 올린 ‘생애플망고 가득 빙수’를 비롯해, 얇게 구운 크레이프 사이에 부드러운 화이트 크림과 애플망고 리플잼을 더한 ‘애플망고 크레이프’, 버터 풍미 가득한 크루아상에 달콤한 연유 크림과 생 애플망고를 올린 ‘애플망고 연유 크림 크루아상’을 함께 출시한다. 다양한 형태의 디저트를 통해 애플망고를 취향에 맞게 즐길 수 있도록 라인업을 확대했다.제품 출시를 기념한 소비자 프로모션도 진행된다. 아티제는 오는 7월 14일까지 자사 애플리케이션인 ‘클럽아티제’를 통해 ‘시그니처 애플망고 생크림 케이크’ 홀 케이크를 예약 주문하는 고객에게 20% 할인 혜택을 제공한다.아티제 관계자는 “이번 ‘시그니처 애플망고 생크림 케이크’는 애플망고 원물의 풍미를 가장 맛있게 즐길 수 있도록 시트와 크림, 과일의 균형에 집중해 개발한 제품”이라며 “앞으로도 제철 과일을 활용한 시그니처 케이크와 시즌 디저트를 지속적으로 선보이며 아티제만의 프리미엄 디저트 경험을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터