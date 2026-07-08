택플로우, 29CM 이구홈 성수에 팝업스토어 오픈… 최대 52% 할인

세줄 요약 29CM 이구홈 성수에 택플로우 세 번째 팝업 오픈

오프라인 단독 장우산 첫 공개, 인기 리빙 제품 전시

최대 52% 할인과 온라인몰 연계 프로모션 진행

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라이프스타일 브랜드 ‘택플로우(TACTFLOW)’가 29CM가 운영하는 이구홈 성수에 세 번째 오프라인 팝업스토어를 오픈했고 8일 밝혔다.택플로우는 일상 속 자신에게 집중하는 시간인 ‘ME-TIME’을 제안하는 브랜드다. 이번 팝업스토어는 지난 3월 용산, 4월 교보문고에 이어 성수동에서 진행되며 브랜드의 주요 인기 제품을 한자리에서 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.특히 이번 성수 팝업에서만 만날 수 있는 오프라인 단독 상품인 ‘장우산’이 첫 공개 돼 눈길을 끈다. 시그니처 체크 패턴을 적용한 감각적인 디자인이 특징이다. 이외에도 휴대성을 높인 ‘체크 텀블러’, 디자인과 실용성을 겸비한 ‘도시락·런치백’ 등 대표 리빙 아이템들이 대거 유통된다.이번 팝업스토어에서는 브랜드의 다양한 제품을 최대 52%할인가에 구매할 수 있으며 29CM 온라인몰과 연계한 프로모션도 동시에 진행된다.택플로우 관계자는 “지난 팝업에 보내주신 성원에 힘입어 성수 팝업을 마련하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 온·오프라인 채널을 통해 고객 접점을 넓히며 차별화된 라이프스타일 브랜드로 성장하겠다“고 전했다.박영주 기자