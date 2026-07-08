동화 ‘후시덤 수분 크림’, 다이소 일일 판매 2000개… 여름철 속건조 케어 최적

세줄 요약 여름철 속건조 대응, 수분 장벽 관리 강조

후시덤 수분 크림, 다이소서 일 2000개 판매

판테놀 3%·저자극 제형, 데일리 보습 주목

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여름철 피부 관리의 핵심은 유분을 줄이는 것이 아닌 수분 장벽 유지에 있다. 자외선과 냉방으로 겉은 번들거리고 속은 당기는 ‘속건조’ 현상이 쉽게 발생하기 때문이다. 이에 무거운 크림 대신 가볍고 촉촉한 수분 크림이 주목받고 있다.동화약품의 ‘후시덤 베리어 리페어 수분 크림’은 이러한 트렌드를 반영한 제품이다. 최근 다이소 매장에서 일일 2000개 이상 판매되며 고객들의 큰 호응을 얻고 있다고 8일 밝혔다.이 제품은 끈적임 없는 저자극 제형으로, 독자 성분인 ‘후시덤-P™’와 판테놀 3% 고함량을 적용해 약해진 피부 장벽을 편안하게 가꿔준다. 미백과 주름 개선 2중 기능성도 갖춰 일상적인 수분 관리에 제격이다.동화약품 관계자는 “여름철 냉방 환경 등으로 예민해진 피부에 판테놀 3% 후시덤 수분 크림이 부담 없는 데일리 보습 제품이 되길 기대한다”고 전했다.제품은 50ml 용량에 5000원이며 전국 다이소 매장과 온라인몰에서 구매할 수 있다.박영주 기자