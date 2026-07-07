한전, 행안부 재난관리평가 8년 연속 우수기관 선정

에너지 분야 공공기관 중 최초…독보적 재난관리 역량 입증

경북 산불 당시 전력설비 위기 극복 등 현장 중심 대응 평가

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한국전력이 행정안전부 주관 ‘2026년도 재난관리평가’에서 ‘우수기관’으로 선정됐다. 한전은 에너지 분야 공공기관 가운데 최초로 8년 연속 ‘우수’ 등급을 획득, 독보적인 재난관리 역량을 또다시 입증했다.재난관리평가는 중앙부처 30곳, 공공기관 67곳, 지방자치단체 243곳 등 총 340개 재난관리책임기관을 대상으로 재난관리 단계별 관리 실태를 진단하는 국가 차원의 종합 평가다. 평가 결과는 ‘우수-보통-미흡’ 등급으로 나뉘며, 국민 안전과 직결된 행정 역량을 판단하는 중요 지표로 활용된다.한전은 이번 평가에서 ▲기관장·부기관장·책임자·실무자의 재난상황 대응역량(인터뷰) ▲안전한국훈련을 통한 재난대비 실효성 ▲재해 경감 우수기업 인증을 통한 업무 연속성 유지 노력 등 모든 평가 항목에서 높은 점수를 받았다.나주 홍행기 기자