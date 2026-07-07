고지용, SNS 통해 근황 공개…팬들 응원 이어져

세줄 요약 SNS 통해 고지용 근황 사진 공개

정장 차림의 단정한 모습에 팬들 반응

건강 회복·안정감에 응원 메시지 확산

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1세대 아이돌 그룹 젝스키스 출신 고지용이 SNS를 통해 한층 밝아진 근황을 전하며 팬들의 이목을 모았다.고지용은 지난 2일 자신의 인스타그램 계정에 “고마워 항상(Thank you always)”이라는 문구와 함께 사진을 게시했다. 공개된 사진 속 고지용은 정장 차림에 안경을 매치한 깔끔한 모습으로 카메라를 응시하고 있다.이번에 공개된 사진에는 평소 친분이 있는 온우의원 박희진 원장과 함께 자리한 모습이 담겼다. 사진을 접한 팬들은 고지용의 이전보다 편안해진 분위기와 안정감을 찾은 안색에 주목하며 격려와 응원의 메시지를 보냈다.앞서 고지용은 과거 일부 방송 프로그램 및 미디어 노출 과정에서 체중이 다소 감소한 모습이 포착돼 팬들의 걱정을 산 바 있다. 당시 그는 바쁜 업무 스케줄과 스트레스, 불규칙한 생활 습관 등으로 인해 건강관리에 일시적인 어려움이 있었음을 밝히기도 했다. 이후 건강 회복을 위해 금주를 실천하고 생활 패턴을 전반적으로 조정하는 등 꾸준히 건강관리에 집중해 온 것으로 알려졌다.새로운 근황 사진을 접한 팬들은 소통 창구를 통해 “얼굴색이 이전보다 훨씬 좋아 보여 다행이다”, “건강을 되찾은 모습을 보니 무척 반갑다”, “앞으로도 항상 행복하고 건강하기를 바란다” 등 반가움을 표시했다.한편, 고지용은 1997년 그룹 젝스키스로 데뷔해 대중의 큰 사랑을 받으며 활동했다. 그룹 활동을 마무리한 이후에는 사업가로 변신하여 행보를 이어왔으며, 대외적인 방송 출연이 잦지 않은 상황 속에서도 SNS 등 개인 채널을 활용해 일상 사진을 공유하며 팬들과 꾸준히 소통을 이어가는 중이다.양승현 리포터