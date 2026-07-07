실리만, 요리 준비 시간 줄여주는 ‘전동채칼’ 출시…편리한 주방 라이프 제안

세줄 요약 전동채칼 출시, 요리 준비 시간 단축 제안

와이드 투입구·강한 모터로 손질 효율 강화

과열 방지 센서·2중 안전장치로 안전성 보완

이미지 확대 실리만 전동채칼 프로모션 이미지(사진 제공=실리만)

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주방·생활용품 전문 브랜드 실리만이 요리 준비 시간을 줄이고 보다 편리한 주방 환경을 제안하는 신제품 ‘실리만 전동채칼’을 출시했다고 7일 밝혔다.최근 1~2인 가구 및 맞벌이 가정이 늘어나고 집밥 문화가 확산하면서 가사 노동의 효율을 높여주는 주방 가전에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 특히 샐러드나 볶음요리 등에 쓰이는 채소 손질은 반복적인 칼질이 필요해 시간 소요와 손목 부담을 덜어주는 보조 조리기구를 찾는 소비자가 많아지는 추세다.실리만은 이 같은 소비자 라이프스타일 변화와 기존 조리 환경의 불편 사항을 분석해 보다 빠르고 안정적인 재료 손질이 가능한 전동 방식의 채칼을 기획해 선보였다.신제품은 재료를 통째로 넣을 수 있는 와이드 투입구를 적용해 준비 과정을 간소화했으며, 강력한 모터 성능으로 다양한 식재료를 안정적으로 손질할 수 있도록 설계됐다. 또한 고강도 스테인리스 칼날을 적용해 식재료를 깔끔하게 손질할 수 있도록 했으며, 스마트 과열 방지 센서와 2중 안전장치를 적용해 사용 편의성과 안전성까지 함께 고려했다.실리만은 제품 개발 과정에서 소비자들이 기존 전동채칼 사용 시 느꼈던 모터 성능, 내구성, 안전성 등 다양한 불편 요소를 분석하고 이를 개선하는 데 중점을 뒀다고 설명했다.실리만 소형가전본부 관계자는 “최근 소비자들은 단순히 기능이 많은 제품보다 일상에서 시간을 절약하고 사용이 편리한 제품을 중요하게 생각하는 경향이 커지고 있다”며 “실리만 전동채칼은 바쁜 일상 속에서도 보다 쉽고 편리하게 요리를 즐길 수 있도록 사용 경험을 중심으로 기획한 제품”이라고 밝혔다.이어 “실리만은 앞으로도 소비자의 생활 편의성과 안전성을 함께 고려한 제품 개발을 통해 일상 속 주방 문화를 더욱 편리하게 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.한편 실리만은 신제품 출시를 기념해 오는 7월 19일까지 실리만 공식몰에서 런칭 프로모션을 진행한다. 신규 회원 가입 시 할인 쿠폰을 제공하며, 출시 기념 할인 혜택과 함께 자사몰 구매 고객 대상 선착순 사은품 증정, 포토·동영상 리뷰 작성 고객 대상 적립금 지급 등 다양한 이벤트를 운영한다.양승현 리포터