“나토 벽 못 넘어”…캐나다 잠수함 수주 불발에 한화오션·방사청 ‘아쉬움’

세줄 요약 캐나다 잠수함 사업 수주전 최종 탈락

한화오션, 나토 동맹 벽 못 넘었다고 언급

방사청, 결과 존중하되 아쉬움과 교훈 강조

이미지 확대 캐나다, 獨 TKMS를 잠수함 건조업체로 선정…글로브 ＆ 메일 이비드 맥긴티 캐나다 국방부장관, 김민석 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 김동관 한화그룹 부회장(왼쪽부터)이 2025년 10월30일 거제도 한화오션조선소에서 잠수함을 둘러보며 대화를 나누고 있다. 캐나다 정부는 독일의 TKMS를 캐나다 잠수함 함대를 건조할 업체로 선정했다고 캐나다의 글로브 ＆ 메일이 2명의 소식통의 말을 인용해 6일 보도했다. 2026.07.06. AP뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국의 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 최대 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 도입 사업(CPSP) 수주 경쟁에서 최종 탈락했다. 한화오션은 “나토(NATO) 동맹의 벽을 넘어서지 못했다”고 밝혔고, 방위사업청도 “기대했던 성과로 이어지지 못해 매우 아쉽다”며 결과를 존중한다는 입장을 내놨다.한화오션은 7일 입장문을 통해 “정부의 전폭적인 지원과 우리 잠수함의 뛰어난 성능, 해군의 성공적인 운용 경험을 바탕으로 혼신의 노력을 기울였지만 나토 동맹의 벽을 넘어서지 못했다”고 밝혔다.이어 “이번 결과는 전적으로 한화오션의 부족함 때문이라고 생각한다”며 정부와 국회, 해군, 방위사업청 등 수주를 지원한 관계자들에게 감사를 전했다.또 “이번 수주 경쟁을 통해 확인된 과제들을 면밀히 분석해 확실한 대안을 마련하고, K-해양 방산이 글로벌 시장에서 더욱 도약할 수 있는 길을 반드시 찾겠다”고 강조했다.방위사업청도 이날 “캐나다 정부가 발표한 CPSP 결과를 존중한다”며 “정부와 기업이 최선을 다해 준비하고 대응해 왔지만 기대했던 성과로 이어지지 못한 점은 매우 아쉽게 생각한다”고 밝혔다.방사청은 “과거 독일로부터 잠수함 기술을 도입했던 대한민국이 잠수함 원조국과 성능, 납기 등 기술력 전반에서 대등하게 경쟁했다는 점은 의미 있는 성과”라며 “이번 경험을 방산 4강 도약을 위한 소중한 교훈으로 삼아 향후 대형 방산 수출 전략을 더욱 발전시키고 범정부 차원의 지원도 강화하겠다”고 덧붙였다.앞서 마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시간) 차세대 잠수함 사업 우선협상대상자로 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)를 선정했다고 발표했다. 다만 TKMS와 협상이 결렬될 경우 차순위인 한화오션과 협상을 시작할 권리는 유지된다고 설명했다.김유민 기자