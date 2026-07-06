차이커뮤니케이션, 콘텐츠 제작·IP·AI 마케팅 결합한 커머스 신사업 추진

세줄 요약 차이커뮤니케이션, 두 회사와 콘텐츠 커머스 협업 발표

공동출자 법인 설립, 제작·IP·마케팅 통합 추진

OSMU 기반 확장, 브랜드 경험과 구매 연결 목표

이미지 확대 에피소드컴퍼니, 아티스트스튜디오, 차이커뮤니케이션 업무 협약식 이미지. (왼쪽부터) 김동하 에피소드컴퍼니 대표, 안형조 아티스트스튜디오 대표, 최영섭 차이커뮤니케이션 대표. (사진=차이커뮤니케이션)

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차이커뮤니케이션이 에피소드컴퍼니, 아티스트스튜디오와 손잡고 콘텐츠 커머스 신사업 추진에 나선다.AI 기반 디지털 마케팅 전문기업 차이커뮤니케이션(대표 최영섭, 코스닥 상장)이 콘텐츠 제작사 아티스트스튜디오, 에피소드컴퍼니와 손잡고 콘텐츠 커머스 신사업 추진에 나선다.차이커뮤니케이션은 지난 6일 에피소드컴퍼니, 아티스트스튜디오와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약을 통해 3사는 공동출자 법인을 설립하고, 콘텐츠 제작과 아티스트 IP(지식재산권), AI 기반 마케팅을 유기적으로 결합한 콘텐츠 커머스 신사업을 본격적으로 전개할 방침이다.이번에 설립되는 공동출자 법인은 콘텐츠 기획 단계부터 제작, 브랜딩, 마케팅, 커머스에 이르기까지 모든 과정을 하나의 가치사슬(Value Chain)로 연결하는 통합 비즈니스 모델 구축을 목표로 삼고 있다. 3사는 각 기업이 보유한 핵심 역량을 결합해 콘텐츠와 브랜드의 가치를 높이고, 콘텐츠를 중심으로 새로운 소비 경험을 창출하는 차세대 콘텐츠 커머스 사업을 공동으로 추진할 계획이다.3사의 협업은 콘텐츠 제작 역량과 IP 활용, 데이터 기반 마케팅을 하나의 사업 구조 안에 통합하는 방식으로 진행된다. 차이커뮤니케이션은 AI와 데이터 기반 마케팅 기술을 바탕으로 광고 기획, 콘텐츠 제작, 퍼포먼스 마케팅을 아우르는 통합 디지털 마케팅 서비스를 제공하고 있다. 최근 G마켓 캠페인 등 다양한 프로젝트를 수행하며 콘텐츠 중심의 마케팅 경쟁력을 다져온 회사는 이번 합작법인 설립을 계기로 기존 디지털 마케팅 사업을 콘텐츠 IP 기반 커머스 사업으로 확장하며 새로운 성장 동력을 확보한다는 전략이다.에피소드컴퍼니는 콘텐츠 IP를 커머스로 연결하는 중심축 역할을 수행하게 된다. 영화 투자·배급을 비롯해 콘텐츠 기획과 유통, 커머스 사업까지 아우르는 사업 역량을 바탕으로 IP의 가치를 확장하고 사업화를 주도할 예정이다. 아티스트스튜디오는 드라마와 예능 제작 역량, 글로벌 OTT 공급 네트워크 부문을 맡는다. 이 회사는 최근 드라마 제작사 코퍼스코리아 경영권 인수를 추진하며 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 글로벌 유통망을 활용한 해외 사업 확대에 속도를 낼 수 있는 기반을 마련한 바 있다.최근 커머스 시장은 제품 중심에서 콘텐츠와 브랜드 경험 중심으로 패러다임이 빠르게 변화하는 추세다. 콘텐츠가 소비를 견인하고 팬덤이 구매로 연결되는 콘텐츠 커머스가 새로운 성장 모델로 부각되면서, 콘텐츠 제작 역량과 IP, AI 기반 마케팅을 결합한 사업 모델의 중요성이 점차 커지고 있다.이러한 시장 변화에 대응하기 위해 추진된 이번 공동출자에서 3사는 원소스 멀티유즈(OSMU) 전략을 기반으로 하나의 콘텐츠 IP를 방송, 디지털 콘텐츠, 브랜드 협업, 커머스 등 다양한 영역으로 확장해 활용도를 높일 계획이다. 이를 통해 콘텐츠 IP가 단순 노출에 그치지 않고 구체적인 브랜드 경험과 커머스 성과로 이어질 수 있는 사업 기반을 마련한다는 방침이다.차이커뮤니케이션 관계자는 “AI 기술과 콘텐츠, 아티스트 IP를 결합한 새로운 콘텐츠 커머스 모델을 통해 기존 디지털 마케팅을 넘어 콘텐츠 기반 비즈니스로 사업 영역을 넓혀갈 것”이라며 “앞으로도 다양한 파트너들과의 협력을 통해 지속 가능한 성장 동력을 확보하고 시장을 선도하는 비즈니스 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터