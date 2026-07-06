오리온·오리온홀딩스, 창사 이래 첫 중간배당 실시

양사 합쳐 1023억원 규모 다음달 지급

결산배당 통해 ‘고배당기업’ 요건 충족

이미지 확대 서울 강남구 도곡동 오리온 신사옥. 오리온 제공

오리온홀딩스와 오리온은 창사 이래 처음으로 분기(중간)배당을 실시한다고 6일 밝혔다.

기업가치 제고 계획에 따른 주주환원 정책의 일환으로 배당에 나선다고 설명했다. 올해 한 차례 더 배당을 실시할 계획이다.

양사는 지난달 보유 중인 총 675억원 규모의 자기주식 전량을 소각했다.

세줄 요약 창사 이래 첫 분기배당 실시

오리온 692억원·홀딩스 331억원 의결

기업가치 제고·주주환원 강화

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이날 이사회를 통해 의결된 분기배당금 총액은 오리온 692억원, 오리온홀딩스 331억원이다. 배당 기준일은 오는 21일로 예정됐으며, 지급예정일은 오리온 다음달 6일, 오리온홀딩스 다음달 10일이다.양사는오리온은 지난해 6월 배당성향 20% 이상 유지, 3개년 배당성향 점진적 상향, 중간배당 검토 등의 기업가치 제고 계획을 발표했다. 오리온홀딩스도 주당 800원 이상 배당, 자사주 소각, 중간배당 추진 방향 등을 지난 3월 제시했다. 이에 따라아울러 양사는 지난해 결산배당금을 확대하면서 정부의 고배당기업 요건을 충족했다고 밝혔다. 오리온의 연결기준 배당성향은 26%에서 36%로, 오리온홀딩스는 30%에서 55%로 각각 확대됐다.오리온 관계자는 “3개년 배당정책에 따라 배당성향을 점진적으로 높여갈 계획”이라며 “기업 성장과 주주환원이 선순환하는 구조를 강화하겠다”고 말했다.김현이 기자