HD현대1%나눔재단, ‘행복한끼 영암 10호점’ 개소

매년 5,000만 원 투입…결식·거동 불편 어르신 도시락 제공

이미지 확대 HD현대1%나눔재단과 HD현대삼호가 3일 영암에서 행복한끼 영암 10호점 개소식을 하고 있다.

세줄 요약 행복한끼 영암 10호점 개소

어르신 40여명 도시락·특별식 지원

이동 빨래방 세탁 지원 병행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대1%나눔재단과 HD현대삼호가 어려운 지역 어르신을 위해 따뜻하고 영양가 있는 음식을 제공한다.영암군과 HD현대1%나눔재단은 3일 영암 삼호읍 한마음회관 ‘더 기찬밥상 프리미엄’에서 HD현대삼호 한정동 부사장과 우승희 영암군수 등이 참석한 가운데 ‘행복한끼 영암 10호점’ 개소식을 개최했다.행복한끼 사업은 끼니 해결이 어려운 지역 저소득 독거 어르신을 대상으로 도시락을 제공하는 취약계층 돌봄 활동으로 영암을 비롯해 서울과 울산 등 전국에서 나눔 문화를 펼치고 있다.행복한끼 영암 10호점에서는 매년 5000만원을 투입해 결식 우려 및 거동이 불편한 60세 이상 지역 어르신 40여명을 대상으로 주 3회 도시락을 직접 배달하고 명절 등 연 5회 특별식을 제공한다.또한 찾아가는 이동 빨래방을 통해 세탁 지원도 함께 전개해 나갈 예정이다.특히 더 기찬밥상 프리미엄은 영암시니어클럽 및 사회적협동조합 정성그린이 운영하는 고령자친화기업으로 이번 행복한끼 선정을 통해 안정적인 운영 및 노인 일자리 창출 등의 효과가 기대된다.HD현대1%나눔재단 관계자는 “행복한끼 영암 10호점을 통해 지역 어르신들이 따뜻하고 영양가 있는 식사를 할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 어르신들이 건강한 삶을 영위하실 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자