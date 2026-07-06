광동제약, 천연물 R＆D 기반 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 ‘셀론티아’ 출시

세줄 요약 광동제약, 천연물 R&D 기반 셀론티아 출시

국내 최초 유로리틴A 적용, 세포 중심 케어

유로리틴 리프팅 앰플로 항노화·탄력 강조

이미지 확대 셀론티아 (사진=광동제약 제공)

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광동제약이 천연물 R＆D 역량을 기반으로 개발한 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 ‘셀론티아(Cellontia)’를 공식 출시했다.셀론티아는 식품의약품안전처 원료 신고 기준 국내 최초로 ‘유로리틴A’를 적용한 화장품을 선보이며, 세포 관점의 피부 관리를 지향하는 ‘Cell-centric Care’ 콘셉트를 전면에 내세웠다.이번에 선보이는 대표 제품 ‘유로리틴 리프팅 앰플’은 핵심 성분인 유로리틴A에 세포 에너지 대사에 관여하는 NAD+(니코틴아미드 아데닌 다이뉴클레오타이드)와 광동제약의 독자 복합 성분인 KD ComplexTM, 그리고 실콜라겐을 결합해 구현한 것이 특징이다.셀론티아의 핵심 소재인 유로리틴A(Urolithin A)는 석류를 비롯한 붉은 과일류의 폴리페놀 성분이 장내 미생물에 의해 전환되면서 생성되는 대사산물이다. 이는 세포 자가 청소 기능인 미토파지(Mitophagy)를 활성화해 노화 세포를 케어하고 피부 탄력을 개선하는 데 도움을 주는 성분으로 알려져 있다. 최근 글로벌 프리미엄 스킨케어 시장에서도 차세대 항노화 성분으로 주목받고 있으며, 미토파지와 건강한 노화(Aging) 연구 분야에서 활발한 학술적 논의가 이어지는 소재다.광동제약 셀론티아 BM은 “셀론티아는 광동제약의 천연물 연구 역량과 피부 과학 연구를 바탕으로 탄생한 더마 코스메틱 브랜드”라며 “성분 기반의 프리미엄 포지셔닝으로 차별화된 브랜드를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.한편 셀론티아는 현재 자사몰을 통해 제품을 선보이고 있으며, 브랜드 론칭을 기념해 오는 7월 13일부터 31일까지 자사몰에서 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.양승현 리포터