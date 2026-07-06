가연결혼정보, 최양락·팽현숙 부부와 CJ온스타일 라이브 방송 진행

세줄 요약 가연, CJ온스타일서 최양락·팽현숙과 4차 라이브 진행

칠월 칠석 특집 편성, 7일 밤 9시 모바일 앱 송출

상담 할인·기프티콘 제공, 부모세대 관심 기대

이미지 확대 사진 - 가연결혼정보㈜ 제공

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결혼정보회사 가연이 CJ온스타일에서 방송인 최양락·팽현숙 부부와 함께 모바일 라이브 4차 방송을 진행한다고 밝혔다. 앞선 세 차례 방송에 이어 마련된 이번 4차 방송은 오는 7월 7일(화) 오후 9시에 편성됐다.이번 라이브 방송은 CJ온스타일의 모바일 프로그램인 ‘최양락 팽현숙의 영업 1번지’를 통해 송출된다. 연예계 대표 부부인 최양락·팽현숙 부부와 가연의 전은선 커플매니저가 출연해 호흡을 맞출 예정이다.방송에는 지난 세 차례의 라이브 방송을 이끌었던 전은선 커플매니저가 다시 출연해 최신 결혼 시장 트렌드와 가연의 성혼 지원 서비스 이용 방법 등을 체계적으로 소개할 계획이다.회사 측은 ‘최양락 팽현숙의 영업 1번지’가 친근한 콘셉트로 진행되는 만큼, 자녀의 결혼을 고민하는 부모 세대 시청자들의 관심과 참여가 높을 것으로 기대하고 있다.시청자를 위한 프로모션 이벤트도 진행된다. 방송 진행 중 상담을 신청한 시청자에게는 기본 30% 할인에 추가 20만 원의 할인 혜택이 적용된다. 또한 상담 신청 후 7월 중 가연 유선 상담을 완료한 고객 전원에게는 아메리카노 기프티콘이 증정된다. 상세한 가입 절차와 서비스 구성은 상담 과정에서 안내받을 수 있다.가연 관계자는 “많은 고객분들의 뜨거운 앵콜 요청에 힘입어 칠월 칠석을 맞아 다시 돌아오게 됐다”며 “최근에는 초혼뿐만 아니라 재혼 회원님들의 가입 문의도 눈에 띄게 늘고 있다”고 전했다.한편, 이번 라이브 방송은 오는 7일 오후 9시부터 약 1시간 동안 CJ온스타일 모바일 앱 내 라이브커머스 채널 ‘모바일 라이브쇼’에서 시청할 수 있다.양승현 리포터