이지샵, 부가세 신고 회원 대상 아이패드·상품권 증정 이벤트 개최

세줄 요약 부가세 신고 회원 대상 경품 이벤트 진행

후기 작성 전원 기프티콘, 추첨 상품권·아이패드 증정

신규 가입자 혜택과 SNS·카페 참여 행사 병행

이미지 확대 이지샵이 부가가치세 신고 사업자를 위한 회원 감사 이벤트를 진행한다 (사진제공=이지샵)

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세무 서비스 이지샵이 2026년 1기 확정 부가가치세 신고 기간을 맞아 사업자들을 위한 이벤트를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 기존 회원과 신규 회원 모두를 대상으로 진행된다. 먼저 이지샵을 통해 부가세 신고를 완료한 후 후기를 작성한 회원 전원에게 아메리카노 기프티콘을 제공하며, 추첨을 통해 신세계상품권과 아이패드 등 다양한 경품도 증정할 예정이다. 신규 가입자를 위한 혜택도 준비됐다. 이벤트 기간 내 신규 가입 후 일정 조건을 충족한 회원에게는 아메리카노 기프티콘을 전원 지급한다.이와 함께 네이버 카페 후기 작성 이벤트와 SNS 인증 이벤트 등 다채로운 참여형 프로모션도 동시에 진행해 회원들과의 접점을 넓혀갈 계획이다.이지샵은 사업자의 매출·매입 내역과 입출금 정보를 기반으로 자동 장부 작성 및 세무 신고를 지원하는 프로그램이다. 부가가치세를 비롯해 종합소득세, 원천세 신고까지 간편하게 처리할 수 있으며, PC와 모바일 환경을 모두 지원해 접근성을 높였다.특히 예상 세액 조회와 업종별 세금 비교 기능 등을 탑재해 사업자가 신고 전에 세금 규모를 미리 파악할 수 있도록 돕고 있으며, 제휴 세무사를 통한 신고 대행 서비스도 함께 제공하고 있다.이지샵 관계자는 “부가세 신고 시즌은 사업자들의 세무 관련 부담이 가장 커지는 시기”라며 “신고 편의성과 다양한 혜택을 함께 제공하는 이번 이벤트가 조금이나마 사업자들에게 힘이 되길 바란다”고 덧붙였다.한편, 올해 부가가치세 신고 기간은 7월 1일부터 27일까지다. 기존 신고 마감일인 7월 25일이 주말과 겹치면서 신고 및 납부 기한은 27일까지 연장됐다.양승현 리포터