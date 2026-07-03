진인프라, 한신대학교 기업탐방 프로그램 운영… ICT 현장 이해 높여

세줄 요약 한신대 재학생 대상 기업탐방 프로그램 운영

회사 설명회·채용 안내·실무자 대화 진행

네트워크·보안 직무 이해와 현장 체험 확대

이미지 확대 (사진=진인프라 제공)

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국내 ICT 인프라 전문기업인 주식회사 진인프라가 최근 한신대학교 재학생들을 대상으로 기업 탐방 프로그램을 운영하며, 학생들이 ICT 산업 현장을 직접 체험하고 이해할 수 있는 기회를 제공했다고 밝혔다.이번 기업 탐방 프로그램은 청년 학생들의 주도적인 진로 탐색과 취업 역량 강화를 실질적으로 지원하기 위해 마련됐다. 행사는 진인프라의 주요 사업 분야와 조직 구조, 핵심 직무를 소개하는 회사 설명회를 시작으로 채용 제도 및 복리후생 안내, 현직 실무자와의 대화, 사옥 내부 및 업무 공간 투어 등 다채로운 순서로 진행됐다.특히 현업에서 근무 중인 실무자가 직접 참여한 직무 소개와 질의응답 시간은 학생들로부터 큰 호응을 얻었다. 참가 학생들은 네트워크, 보안 등 ICT 인프라 산업의 실제 업무 내용과 직무별 필수 역량, 포트폴리오 준비 과정에 대한 생생한 조언을 들으며 구체적인 직무 이해도를 높였다.이어 학생들은 사옥과 부서별 업무 공간을 견학하며 기업의 조직문화와 실제 근무 환경을 체험했다. 현장 투어 중에는 평소 ICT 업계 취업과 관련해 궁금했던 사항들을 선배 임직원들에게 자유롭게 질문하는 등 적극적인 자세로 프로그램에 참여했다.진인프라는 기업과 공공기관을 대상으로 네트워크, 보안, 클라우드, 데이터센터 등 핵심 ICT 인프라의 설계부터 구축, 통합 운영 서비스를 제공해 온 기업이다. 아울러 미래 인재 양성과 지역 대학과의 산학 협력 생태계 확대를 위해 다양한 교육 및 현장 실습 프로그램을 지속적으로 고도화하고 있다.진인프라 관계자는 “학생들이 기업 현장을 직접 경험하며 ICT 산업과 직무에 대한 이해를 넓히고 진로를 설계하는 데 도움이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 대학과의 협력을 통해 미래 인재 양성과 산업 현장 간의 연결을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터