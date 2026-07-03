프롭티어-롯데하이마트, 부동산 계약부터 가전까지 ‘안심케어 서비스’ 도입

세줄 요약 부동산 계약부터 가전 구매까지 연계한 공동 서비스

이실장 안심케어, 하이마트 온·오프라인 제공

회원 중개소 이용 고객에 가전 할인 쿠폰 지급

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프롭테크 기업 프롭티어㈜(대표이사 서동록)와 가전 유통 기업 롯데하이마트가 부동산 계약부터 가전 구매까지 이어지는 이사·입주 과정을 연계한 안심케어 서비스 공동 마케팅을 진행한다고 밝혔다.이번 협력은 집을 구하는 단계부터 입주 후 가전을 마련하는 과정까지 양사가 보유한 서비스를 연결해 고객에게 필요한 혜택과 거래 안전망을 제공하기 위해 마련됐다.이사와 입주는 계약서 작성, 권리관계 확인, 입주 준비, 가전 구매가 짧은 기간 안에 이어지는 과정인 만큼 단계별로 필요한 서비스를 함께 확인할 수 있는 구조가 필요하다. 프롭티어와 롯데하이마트는 이번 제휴를 통해 부동산 계약 안전관리와 입주 준비 서비스를 함께 제공한다는 계획이다.프롭티어는 자사 부동산 플랫폼 ‘이실장’의 대표 서비스인 부동산 거래 사고 및 피해 예방 솔루션 ‘이실장 안심케어’를 전국 롯데하이마트 오프라인 매장과 온라인 기획전을 통해 하이마트 고객에게 제공한다. 이에 따라 롯데하이마트 매장을 방문하거나 온라인 기획전을 이용하는 고객은 부동산 계약 단계에서 활용할 수 있는 ‘이실장 안심케어’ 서비스를 접할 수 있다.프롭티어의 ‘이실장 안심케어’는 전세 사기와 같은 부동산 거래 사고를 예방하기 위한 부동산 안심 솔루션이다. 계약 후 집주인의 대출이나 가압류 등 등기부등본 변동 사항이 발생하면 실시간 알림을 제공하며, 사고 발생 시 손실에 대한 실손 보상과 법률 비용까지 지원한다. 계약 시 1회 비용으로 다음 이사 때까지 보장받을 수 있어 주거 거래 과정의 안전망 역할을 한다.롯데하이마트는 이와 함께 이사, 입주청소, 가전청소 등 이사·입주 과정에서 필요한 서비스를 통합한 ‘이사＆입주 All-Care 서비스’를 이실장 회원 중개소와 연계해 선보인다. 전국 2만 6천 개 이실장 회원 중개소를 방문해 부동산 상담 및 계약을 진행하는 고객은 롯데하이마트 온·오프라인 매장에서 사용할 수 있는 ‘가전 2% 추가 할인 쿠폰’을 받을 수 있다.부동산 계약을 마친 고객은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 생활 가전을 준비하는 경우가 많아 중개소와 가전 매장의 연결은 입주 준비 과정에서 실질적인 혜택으로 이어질 수 있다. 양사는 이실장 회원 중개소와 롯데하이마트 매장, 온라인 채널을 기반으로 고객 접점을 넓혀 나갈 방침이다.프롭티어 관계자는 “롯데하이마트와의 협력을 통해 이실장 회원 중개소와 하이마트 매장을 잇는 O2O(Online to Offline) 마케팅을 선보이게 됐다”며 “부동산 계약부터 가전 구매까지 주거 여정의 시작과 끝을 함께하며 고객이 안심하고 혜택을 누릴 수 있는 새로운 주거 서비스 표준을 만들어가겠다”고 말했다.롯데하이마트 관계자는 “프롭티어와의 제휴를 통해 이사와 입주를 앞둔 고객들에게 필요한 통합 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”며 “양사의 온·오프라인 인프라를 활용해 고객의 라이프스타일에 맞춘 혜택과 안심 거래 환경을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 전했다.양승현 리포터