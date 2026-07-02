동반 하락한 국내 증시

이미지 확대 2일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 655.32p(7.89%) 내린 7648.09에, 코스닥은 62.63(6.74%) 내린 866.72에 거래를 마쳤다. 2026.7.2 이지훈 기자

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2일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 655.32p(7.89%) 내린 7648.09에, 코스닥은 62.63(6.74%) 내린 866.72에 거래를 마쳤다.이지훈 기자