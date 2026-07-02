경제 동반 하락한 국내 증시 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/02/20260702500181 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-02 16:05 입력 2026-07-02 16:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 2일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 655.32p(7.89%) 내린 7648.09에, 코스닥은 62.63(6.74%) 내린 866.72에 거래를 마쳤다. 2026.7.2 이지훈 기자 2일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 655.32p(7.89%) 내린 7648.09에, 코스닥은 62.63(6.74%) 내린 866.72에 거래를 마쳤다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2일 코스피 지수는 전장 대비 어떻게 변동했는가? 상승 하락