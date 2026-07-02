경제 초전도 기반 50큐비드 양자컴퓨터 모형 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/07/02/20260702500141 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-02 14:54 입력 2026-07-02 14:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 2일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 양자 과학기술 연구산업 축제 ‘퀀텀 코리아 2026’를 찾은 사람들이 한국표준과학연구원에 초전도 기반 50큐비드 양자컴퓨터 모형을 관람하고 있다. 2026.7.2 도준석 전문기자 2일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 양자 과학기술 연구산업 축제 ‘퀀텀 코리아 2026’를 찾은 사람들이 한국표준과학연구원에 초전도 기반 50큐비드 양자컴퓨터 모형을 관람하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 양자 과학기술 행사의 공식 명칭은? 퀀텀 코리아 2026 양자컴퓨터 엑스포