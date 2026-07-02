메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

초전도 기반 50큐비드 양자컴퓨터 모형

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-07-02 14:54
입력 2026-07-02 14:54
이미지 확대
2일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 양자 과학기술 연구산업 축제 ‘퀀텀 코리아 2026’를 찾은 사람들이 한국표준과학연구원에 초전도 기반 50큐비드 양자컴퓨터 모형을 관람하고 있다. 2026.7.2 도준석 전문기자
2일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 양자 과학기술 연구산업 축제 ‘퀀텀 코리아 2026’를 찾은 사람들이 한국표준과학연구원에 초전도 기반 50큐비드 양자컴퓨터 모형을 관람하고 있다. 2026.7.2 도준석 전문기자


2일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 양자 과학기술 연구산업 축제 ‘퀀텀 코리아 2026’를 찾은 사람들이 한국표준과학연구원에 초전도 기반 50큐비드 양자컴퓨터 모형을 관람하고 있다.

도준석 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 양자 과학기술 행사의 공식 명칭은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기