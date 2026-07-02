바카라(Baccarat), 현대백화점 압구정본점서 ‘La Petite Maison Baccarat’ 팝업 스토어 오픈

세줄 요약 현대백화점 압구정본점서 바카라 팝업 개최

메종 바카라 서울의 공간 경험 백화점 이식

제니스 플루 샹들리에·헤리티지 피스 전시

이미지 확대 (사진=바카라 제공)

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프랑스 크리스탈 브랜드 바카라(Baccarat)가 7월 3일부터 8월 9일까지 현대백화점 압구정본점에서 ‘La Petite Maison Baccarat’ 팝업 스토어를 개최한다고 밝혔다. 1764년 프랑스 루이 15세의 승인을 받아 설립돼 260여년의 역사를 지닌 바카라는 전 세계 왕실 등에 제품을 공급하며 ‘왕들의 크리스탈’이라는 별칭을 얻은 브랜드다.이번 팝업은 메종 바카라 서울의 공간 경험을 현대백화점으로 옮겨온 ‘La Petite Maison Baccarat’를 콘셉트로 기획됐다. 단순히 제품을 전시하는 공간을 넘어 바카라가 제안하는 공간의 아름다움과 프렌치 Art de Vivre를 백화점에서도 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.‘메종(Maison)’은 바카라가 엄격한 기준 아래 부여하는 상징적인 명칭이다. 라이팅과 홈 컬렉션 등 브랜드를 대표하는 주요 카테고리를 한 공간에서 선보이며, 브랜드의 철학과 라이프스타일을 온전히 경험할 수 있는 공간만이 ‘메종’의 이름을 사용할 수 있다. 이번 팝업은 브랜드가 제안하는 라이프스타일과 공간의 미학을 보다 가까이에서 만날 수 있도록 했다.특히 메종 바카라 서울에서만 만나볼 수 있었던 라이팅 컬렉션과 헤리티지 피스를 한자리에서 선보인다. 전시의 하이라이트는 바카라를 상징하는 아이코닉 라이팅 컬렉션인 ‘제니스 플루 샹들리에(Zenith Flou Chandelier)’다. 세계적인 디자이너 필립 스탁(Philippe Starck)이 바카라를 상징하는 ‘제니스(Zenith)’ 샹들리에를 현대적으로 재해석한 작품으로, 카메라의 아웃포커스 효과에서 영감을 받은 디자인을 통해 크리스탈이 만들어내는 빛의 시적인 아름바움을 표현한다. 대표 라이팅 컬렉션을 고객의 눈높이에서 가까이 감상할 수 있도록 연출해 평소 메종에서만 경험할 수 있었던 크리스탈의 섬세한 커팅과 빛의 아름다움을 더욱 생생하게 느낄 수 있도록 했다.라이팅 컬렉션 외에도 다양한 샹들리에와 벽등(Wall Unit), 대형 오브제, 헤리티지 피스를 비롯해 테이블웨어, 바웨어, 홈 데코레이션 컬렉션까지 폭넓게 선보인다. 크리스탈이 만들어내는 빛의 예술과 시대를 초월한 우아함, 그리고 260여년 장인정신이 담긴 바카라만의 세계관을 하나의 공간 안에서 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.‘제니스 플루 샹들리에’를 비롯한 각종 라이팅 컬렉션과 헤리티지 피스는 7월 16일까지 특별 전시되며, 이후에도 팝업은 8월 9일까지 운영돼 바카라의 다양한 컬렉션과 특별한 구매 혜택을 만나볼 수 있다.팝업 기간에는 현대백화점 압구정본점에서만 제공되는 특별 구매 혜택과 함께 구매 고객 대상 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 하이메 아욘(Jaime Hayon)과 협업한 ‘주 베어 클리어(Zoo Bear Clear)’를 증정하며, SNS 이벤트 참여 고객에게는 바카라 클리닝 키트를 제공한다.이와 함께 라이팅 컬렉션 및 헤리티지 피스 특별 전시 기간 운영되는 ‘Champagne Talk’에서는 바카라 샴페인 글라스에 샴페인을 즐기며 메종 바카라 도슨트의 설명과 함께 브랜드의 역사와 대표 컬렉션, 장인정신을 더욱 깊이 있게 경험할 수 있다.바카라 관계자는 “이번 팝업은 메종 바카라 서울에서만 경험할 수 있었던 공간을 보다 많은 고객에게 선보이기 위해 기획했다”며 “제품을 넘어 바카라가 추구하는 빛의 예술과 프렌치 Art de Vivre를 직접 경험하는 특별한 시간이 되기를 바란다”고 전했다.양승현 리포터