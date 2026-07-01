드림타워 카지노·호텔 동반성장… 3개월 연속 600억원대 매출 행진

제주 드림타워, 2분기 매출 1926억원 ‘사상 최고’

카지노·호텔 수익↑…지난해 여름 성수기 실적 넘어

이미지 확대 롯데관광개발은 지난 6월 카지노(순매출)와 호텔 부문을 합한 매출이 640억원을 기록했다. 롯데관광개발 제공

세줄 요약 카지노·호텔 동반 성장, 3개월 연속 600억대 매출

2분기 누적 1926억원, 역대 최고 분기 실적

카지노 이용객 증가, 호텔 객실률 88%대 유지

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제주 드림타워 복합리조트가 3개월 연속 600억원대 매출 행진을 이어가며 올해 2분기 역대 최고 분기 실적을 달성했다.롯데관광개발은 지난 6월 카지노(순매출)와 호텔 부문을 합한 매출이 640억원을 기록했다고 1일 공시했다. 이는 지난해 같은 달(494억원)보다 29.4% 증가한 수치다.특히 지난 4월부터 6월까지 3개월 연속 월 매출 600억원을 돌파하며 2분기 누적 매출은 1926억원으로 집계됐다. 이는 지난해 여름 성수기였던 3분기 매출(1855억원)을 뛰어넘는 역대 최고 분기 실적이다.실적을 견인한 것은 카지노 사업이다. 2분기 카지노 순매출은 1470억 8800만 원으로 지난해 같은 기간보다 33.7% 증가했다. 지난해 3분기(1393억 4800만원)와 4분기(1427억 2300만원)의 기존 최고 기록도 모두 갈아치웠다.카지노 이용객은 18만 2872명으로 전년 대비 23.2%, 전분기 대비 21.5% 늘었다.롯데관광개발은 “방문객 증가로 일평균 오픈 테이블 수가 늘어난 데다, 일주일 이상 장기 체류하는 고객 비중이 확대되면서 홀드율이 크게 개선됐다”고 설명했다.6월 카지노 순매출은 487억 2200만원으로 전년 동기보다 36.1% 증가했다. 이용객은 6만 1146명으로 18.7% 늘며 상승세를 이어갔다.호텔 부문도 안정적인 성장세를 보였다. 그랜드 하얏트 제주의 2분기 매출은 454억 7800만원으로 전년 동기 대비 10.7%, 전분기 대비 19.3% 증가했다.판매 객실은 12만 8600실, 평균 객실 이용률은 88.3%를 기록했다. 전체 판매 객실 가운데 외국인 투숙객 비중은 77.3%에 달하며 해외 관광객 중심의 수요가 꾸준히 확대되고 있는 것으로 나타났다.6월 호텔 매출은 152억9,300만 원으로 지난해보다 12% 증가했고, 객실 이용률은 90%를 기록했다. 외국인 투숙객 비율은 78.2%였으며 카지노 고객이 이용한 객실은 하루 평균 833실로 지난해 같은 기간보다 14.2% 늘어나 전체 객실의 52.1%를 차지했다.롯데관광개발 관계자는 “제주 드림타워의 역대 최고 분기 실적과 함께 여행 부문의 크루즈 운항 실적도 2분기에 반영되는 만큼 상반기뿐 아니라 연간 기준으로도 사상 최대 실적을 기대하고 있다”고 말했다.제주 강동삼 기자