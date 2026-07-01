넥스트포뮬러, 약국 헬스케어 플랫폼 ‘편한가’와 제휴… 전국 유통망 본격 확대

세줄 요약 넥스트포뮬러, 편한가와 제휴해 약국 입점 추진

온라인 중심 유통에서 오프라인 채널로 확대

상담 가능한 약국 거점 활용해 인지도 강화

이미지 확대 (사진=넥스트포뮬러 제공)

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NMN(니코틴아마이드 모노뉴클레오타이드) 전문 건강식품 브랜드 ‘넥스트포뮬러(Next Formula)’가 약국 기반 헬스케어 플랫폼 ‘편한가’와 전략적 제휴를 맺고 전국 약국 채널에 입점한다고 1일 밝혔다.이번 제휴를 기해 넥스트포뮬러는 기존 온라인 중심의 유통 구조에서 벗어나, 편한가가 보유한 전국 약국 네트워크를 활용해 오프라인 유통망 확보에 나선다. 상담이 가능한 약국 거점을 통해 NMN 라인업의 인지도를 높이고 소비자 접점을 넓힌다는 계획이다.현재 넥스트포뮬러는 NMN 성분을 기반으로 한 ‘NMN 세븐플러스 3000 스위티’와 고함량 제품인 ‘NMN 트리플맥스 9000 스위티’를 판매 중이다. 해당 제품군은 네이버, 쿠팡 등 주요 이커머스 채널 입점에 이어 최근 현대홈쇼핑 등 홈쇼핑 방송을 진행한 바 있다.넥스트포뮬러는 약국 방문객 및 방한 외국인 유동 인구를 대상으로 한 오프라인 판매와 공동 프로모션 등 마케팅 활동을 전개할 예정이다.넥스트포뮬러 브랜드를 운영하는 ㈜케이뷰티월드와이드 위대성 대표는 “전문성과 신뢰도를 갖춘 약국 채널인 ‘편한가’와의 제휴는 검증된 제품력을 소비자들에게 직접 알릴 수 있는 중요한 기점이 될 것”이라며, “앞으로도 약국 채널과의 시너지를 통해 유통망을 지속적으로 넓히고, 국내외 소비자들에게 더욱 사랑받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터