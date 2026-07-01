트라디노이, 글로벌 K웨딩의 새로운 기준…맞춤형 국제웨딩 서비스 제공

세줄 요약 해외 거주 예비부부 대상 맞춤형 국제웨딩 서비스 제공

비대면 상담으로 예식 기획부터 예약까지 원격 조율

문화·종교·가족 전통 반영한 개별 설계 강화

이미지 확대 (사진=트라디노이 제공)

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국제웨딩 전문 브랜드 트라디노이(Tradinoi)가 해외에 거주하는 예비 신랑·신부를 대상으로 맞춤형 웨딩 디렉팅 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다.트라디노이는 해외 거주 고객이 시공간적 제약 없이 예식을 준비할 수 있도록 전용 온라인 비대면 상담 시스템을 구축해 운영 중이다. 이를 통해 전문 웨딩 디렉터와 함께 예식 콘셉트 기획부터 웨딩홀 예약까지 전 과정을 원격으로 조율할 수 있다.국제웨딩의 특성상 국가별 문화적 배경, 종교, 가족적 전통 등이 상이한 점을 고려해 맞춤형 기획 프로세스를 적용한다. 웨딩 공간 연출과 플라워 스타일링을 비롯해 예식 식순, 배경 음악, 케이터링 서비스 등을 고객이 설정한 취향과 예산 지표에 맞춰 개별 설계하는 방식이다.트라디노이 관계자는 “최근에는 한국의 감각적인 웨딩 문화와 높은 서비스 품질, 비교적 합리적인 비용을 경험하기 위해 해외 고객들의 상담과 방문도 꾸준히 증가하는 추세”라며 “온라인으로 대부분의 준비를 마친 뒤 한국을 방문해 예식을 진행하는 사례도 늘고 있다”고 설명했다.현재 트라디노이는 서울 지하철 2호선 삼성역 인근에 위치해 교통 접근성을 확보하고 있으며, 체계화된 웨딩 디렉팅 매뉴얼을 바탕으로 국내외 소비자를 대상으로 국제웨딩 서비스를 공급하고 있다.트라디노이 관계자는 “국제웨딩은 단순히 언어를 번역하는 것이 아니라 서로 다른 문화와 가족을 하나로 연결하는 과정”이라며 “앞으로도 전 세계 예비 신랑·신부들이 한국에서 아름답고 의미 있는 결혼식을 올릴 수 있도록 맞춤형 웨딩 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 강조했다.양승현 리포터